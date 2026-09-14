पाकिस्तान आर्मी को मिला 2000 किमी रेंज वाला अटैक ड्रोन, तुर्किये का ये हथियार कितना खतरनाक?

तुर्किये ने K2 ड्रोन को रडार सिस्टम, हैंगर, कमांड सेंटर और मजबूत सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया है. अब ये ड्रोन बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना को भी मिल गए हैं.

पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में तुर्किये की रक्षा कंपनी 'बाइकर' के K2 कामिकेज ड्रोन को आधिकारिक तौर पर शामिल करने की घोषणा की है. पाकिस्तान इस लंबी दूरी के घातक ड्रोन को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. तुर्किये का K2 कामिकेज ड्रोन बेहद उन्नत है और ये काफी लंबी दूरी तय कर सकता है. आइये जानते हैं इस ड्रोन की ताकत और खासियत. ये भी जानेंगे कि पाकिस्तानी सेना का नया ड्रोन भारत के लिए कितनी मुश्किल चुनौती पेश कर सकता है.

K2 कामिकेज ड्रोन की रेंज और पेलोड क्षमता

K2 कामिकेज ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 2,000 किलोमीटर से अधिक है. इसकी रेंज इसे लंबी दूरी के सटीक हमलों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है. यह ड्रोन 200 किलोग्राम तक का भारी पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है. K2 की तुलना ईरान के शाहेद-136 से की जाए तो ये कहीं अधिक शक्तिशाली है. यह बड़े सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है.

K2 ड्रोन लगभग 13 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है. इसकी अधिकतम गति लगभग 200 किमी/घंटा से अधिक है. साथ ही ये ऑटोनॉमस (स्वचालित) टेक-ऑफ और लैंडिंग तकनीक से लैस है. K2 ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जैमिंग के बीच भी बिना जीपीएस सिग्नल के लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है. ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है. जरूरत पड़ने पर ये अपने मिशन को रद्द कर वापस भी लौट सकता है.

भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है K2 ड्रोन?

2000 किमी की रेंज होने के कारण पाकिस्तान अपनी सीमा के भीतर से ही इस ड्रोन को लंबी दूरी के मिशन के लिए लॉन्च कर सकता है. K2 ड्रोन महत्वपूर्ण हवाई अड्डों, कमांड सेंटर्स, रडार सिस्टम और लॉजिस्टिक्स हब के लिए एक चुनौती बन सकता है. युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों को निशाना बनाने के लिए कर सकता है जहां भारतीय एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद नहीं है.

ये ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में धीमी गति से उड़ता है लेकिन, कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रडार की नजरों से बच सकता है. एक साथ कई ड्रोन्स का हमला एयर डिफेंस नेटवर्क को व्यस्त या भ्रमित कर सकता है. इसलिए भारत को अपनी बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करनी पड़ेगी. तुर्किये से पाकिस्तान को उन्नत तकनीक वाला ड्रोन मिलना दोनों देशों के बीच मजबूत होते गठजोड़ को भी दिखाता है. भारत ने ये साझेदारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखी थी और भारतीय रणनीतिकार पाकिस्तान की हर गतिविधि पर करीब से नजर रख रहे हैं.