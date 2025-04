Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरन में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई, जिससे पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल है. आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनकर पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की. इस हमले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा बीच में ही रद्द कर आज सुबह दिल्ली वापसी की. वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार शाम को ही श्रीनगर पहुंच गए और लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस हमले को लेकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और अमित शाह से बात की है और स्थिति की गंभीरता पर चिंता जताई है.

पहलगाम से करीब छह किलोमीटर दूर स्थित बैसरन घाटी, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, मंगलवार दोपहर खून से लाल हो गई जब वहां सैलानियों पर अचानक गोलियों की बौछार कर दी गई. आतंकवादी सेना की वर्दी में आए थे, जिससे वे आसानी से इलाके में प्रवेश कर सके. इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे.

हमले की जानकारी मिलते ही गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार शाम श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा एजेंसियों के साथ देर रात तक उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

यह भी पढ़ें: Pahalgam Attack: कौन है पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद, जिसने देश को दिया झकझोरने वाला दर्द, जानें कितना है ताकतवर

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Delhi after cutting short his Saudi Arabia visit in view of the #PahalgamTerroristAttack in Kashmir



(Source - ANI/DD) pic.twitter.com/5WAk8kL0g5