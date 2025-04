जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की जान चली गई. इस हादसे के बाद कई देशों ने भारत के प्रति अपना समर्थन जताया है. अमेरिका समेत कई देशों ने इस हादसे की कड़ी निंदा की है.

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई. इस हादसे ने पूरे भारत को झकझोरकर रख दिया है. आतंकवादियों ने पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है. इस हमले के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने भारत का समर्थन करने की बात कही है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, 'जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रुबियो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, अमेरिका भारत के साथ है और आतंकवाद के हर कृत्य की कड़ी निंदा करता है.'

टैमी ब्रूस ने कही ये बात

उन्होंने कहा, 'हम इस हमले में जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और चाहते हैं कि इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए.'

जब अमेरिका की ओर से हमले में पाकिस्तान की भूमिका पर कोई स्पष्ट टिप्पणी मांगी गई, तो प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है. टैमी ब्रूस ने कहा, 'यह एक तेजी से बदलती स्थिति है और हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं.'उन्होंने कहा, 'हम इस समय कश्मीर या जम्मू की स्थिति पर कोई आधिकारिक रुख नहीं ले रहे हैं. फिलहाल मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती.'

डोनाल्ड ट्रंप ने कही ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कश्मीर से आई खबर बेहद व्यथित करने वाली है. आतंक के खिलाफ अमेरिका, भारत के साथ खड़ा है. हम इस हमले में जान गंवा चुके लोगों के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के साथ हमारा पूरा सहयोग और गहरी संवेदना है.

