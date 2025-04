पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तानी सेना ने कुछ जगहों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी है.

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रही है. इसी कड़ी में आज सुबह LOC पर पाकिस्तान की सेना ने कुछ जगहों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू की. बदले में भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है. राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जल्द ही श्रीनगर और उधमपुर के लिए रवाना होंगे. जानकारी के अनुसार, नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई. भारतीय सेना ने इसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया. भारतीय सेना के अधिकारी विस्तृत जानकारी जुटा रहे हैं.

Small arms firing at some places on the Line of Control were initiated by the Pakistan Army. Effectively responded to by the Indian Army. No casualties. Further details are being ascertained: Indian Army officials pic.twitter.com/SlBSDPSJHA— ANI (@ANI) April 25, 2025

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे समीक्षा

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जल्द ही श्रीनगर और उधमपुर के लिए रवाना होंगे. वे कश्मीर घाटी में तैनात वरिष्ठ सेना कमांडरों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. जनरल उपेंद्र द्विवेदी घाटी में चल रही सुरक्षा स्थिति और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना द्वारा युद्धविराम उल्लंघन की कोशिशों की समीक्षा करेंगे.

पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारत सरकार

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई. आतंकवादियों ने मासूम पर्टकों को अपना निशाना बनाया और सभी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं. इस हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है. सरकार ने मामले में कई बड़े फैसले लिए हैं. भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसी से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है.

