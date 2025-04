Pahalgam Terror Attack Live: जम्मू-कश्मीर का 'स्विट्जरलैंड' कहलाने वाले पहलगाम को आतंकियों ने मंगलवार की दोपहर खून से लाल कर दिया है. सेना की वर्दी पहनकर पहुंचे आतंकियों ने टूरिस्ट्स से नाम और धर्म पूछने के बाद उन पर गोलियां बरसा दी हैं. इस हमले में 26 टूरिस्ट्स की मौत होने और 12 के घायल होने की खबर है, जिनमें राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आदि के टूरिस्ट्स शामिल हैं. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे आम नागरिकों पर हालिया सालों में हुआ सबसे खतरनाक हमला बताया है, जिसकी निंदा करने के लिए उन्होंने अपने पास शब्द भी नहीं होने की बात कही है. हमले की सूचना मिलते ही सऊदी अरब में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से एक्टिव हो गए हैं. उन्होंने पूरी घटना की खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ली है. साथ ही शाह को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही जम्मू-कश्मीर रवाना होने का आदेश दिया है. फिलहाल भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों की जॉइंट टीम ने पूरी बैसरंग घाटी को घेरा हुआ है, जहां यह हमला हुआ है. यह पूरा इलाका दुर्गम है. इसके चलते हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

इस घटना के पल-पल के लाइव अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं.

3 स्थानीय और 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने दिया अंजाम

हमले से जुड़ी एक और खास खबर सामने आई है. सूत्रों ने घायलों के हवाले से बताया है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की संख्या 6 थीं, जिनमें से 3 ने ही ऑटोमैटिक हथियारों से टूरिस्ट्स पर फायरिंग की. उनके साथ 3 स्थानीय आतंकी थे, जो उन्हें सपोर्ट देने के लिए आए थे. आतंकियों ने करीब 17 मिनट तक टूरिस्ट्स पर फायरिंग की, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए हैं और 12 घायल हुए हैं.

मरने वालों में दो विदेशी भी शामिल

पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों की फायरिंग से मारे गए टूरिस्‍ट्स में दो विदेश नागरिक भी बताए जा रहे हैं. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, एक इजरायली और एक इटली के नागरिक की मौत इस फायरिंग में हुई है. ये दोनों जम्मू-कश्मीर घूमने के लिए आए हुए थे. उन लोगों से भी नाम पूछने के बाद फायरिंग की गई है.

अनंतनाग पुलिस ने शुरू की इमरजेंसी हेल्प डेस्क

अनंतनाग पुलिस ने एक्स (पहले ट्विटर) पर कहा,'अनंतनाग पुलिस कंट्रोलरूम में टूरिस्ट्स की मदद के लिए 24/7 इमरजेंसी हेल्प डेस्क शुरू की गई है. यह डेडीकेटिड हेल्प डेस्क टूरिस्ट्स की मदद करेगी और उन्हें आवश्यक जानकारी मुहैया कराएगी. इस हेल्प डेस्क से निम्न फोन नंबरों 9596777669, 01932225870 पर कॉल करके संपर्क किया जा सकता है या 9419051940 नंबर पर WhatsApp किया जा सकता है.

आतंकियों ने फायरिंग में इस्तेमाल की AK-47

आतंकियों ने टूरिस्ट्स पर फायरिंग के लिए AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया है. इसके चलते ही आतंकियों के पाकिस्तान से घुसपैठ करके आने का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में घाटी में स्थानीय आतंकियों के पास बड़े हथियार नहीं मिले हैं. हमले में एके-47 बंदूक के अलावा अन्य हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ है.

रेकी करने के बाद हुआ हमला, NIA करेगी जांच

पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) करेगी. NIA सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है. हमले को लेकर एक बात और सामने आ रही है. यह हमला पूरी तरह से पूर्वनियोजित था. हमले का शिकार बने टूरिस्ट्स की रेकी पहले ही कर ली गई थी. सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लोकल कश्मीरी लोगों की मदद से 1 से 7 अप्रैल के बीच पहलगाम के होटलों में ठहर रहे टूरिस्ट्स की गतिविधियों की रेकी करा रहे थे ताकि हमले का सही स्पॉट तय किया जा सके.

दिल्ली से श्रीनगर लौटे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर

भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार दिल्ली से श्रीनगर वापस लौट गए हैं. रक्षा सूत्रों के मुताबिक, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन हमले की सूचना मिलते ही वह वापस श्रीनगर लौट गए. श्रीनगर में उन्हें स्थानीय फॉरमेशन कमांडर्स घाटी के मौजूदा हालात की जानकारी देंगे.

शाह ने जताया दुख, कहां- जल्द ही श्रीनगर रवाना हो रहा हूं

गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग की है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सारे हालात की जानकारी दी है, जो इस समय सऊदी अरब दौरे पर हैं. शाह ने एक्स (पहले ट्विटर) पर कहा,'टूरिस्ट्स पर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से दुखी हूं. मृतकों के परिवार के सदस्यों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. हम जघन्य आतंकी हमलों के दोषियों को नहीं बख्शेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी घटना की सूचना दी गई है. साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है. मैं जल्द ही सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए श्रीनगर रवाना हो रहा हूं.'

