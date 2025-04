जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया है. इस हमले में कई भारतीय पर्यटकों को अपनी जान गवानी पड़ी थी. जिसके बाद देशभर में आक्रोश फैल गया. इस हमले के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक आयोजित की गई. बैठक में आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम निर्णय लिए गए.

दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला पूरे देश के लिए एक त्रासदी बन गया. इसमें 28 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे. इस घटना ने सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर गहरी चोट पहुंचाई. जिसके बाद अब भारत सरकार ने पाकिस्तान पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है. इन्हीं निर्णयों में सबसे प्रमुख था SAARC वीजा छूट योजना (SAARC Visa Exemption Scheme - SVES) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना. इस योजना के अंतर्गत कुछ पाकिस्तानी नागरिक बिना नियमित वीजा के भारत में रह रहे थे. अब इन सभी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया है. भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया है.

आज सुबह से ही पंजाब के अटारी-वाघा बॉर्डर पर इन पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है. वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे अपने दस्तावेजों और सामान के साथ सीमा की ओर बढ़ रहे हैं. सीमा सुरक्षा बल (BSF) और पंजाब पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो.

VIDEO | Amritsar, Punjab: Pakistani national reach Attari-Wagah border to return to their country after India suspended the SAARC visa exemption scheme (SVES) asking Pakistani citizens in India under SVES visa to leave the country within 48 hours.