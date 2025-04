कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले (Pahalgam Attack) में 28 निर्दोष लोगों की मौत से पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है. सर्वदलीय बैठक में भी एकमत से आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है. इस हमले के बाद से सेना और प्रशासन भी लगातार एक्शन ले रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी कहा है कि गुनाहगारों को ऐसी सजा मिलेगी, जो कल्पना से भी परे. शनिवार को पुलवामा में लश्कर के एक और आतंकी के घर को जमींदोज कर दिया गया है. लश्कर आतंकी शाहिद अहमद का घर शोपियां के चोटीपोरा इलाके में विस्फोट से उड़ा दिया गया है. बताया जा रहा है कि दो साल पहले ही शाहिद इस आतंकी संगठन में शामिल हुआ था और तब से भूमिगत है.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद से आतंकी संगठनों के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं. सोमवार को देश के कई शहरों के जामा मस्जिद में पाकिस्तान और आतंकियों के विरोध में लोग जुटे थे. जुमे की नमाज के लिए पहुंचे लोगों ने आतंकी हमले के विरोध में काले रंग का बैंड भी लगाया था. सुरक्षा बलों ने घाटी में सक्रिय आतंकियों पर काउंटर अटैक जारी है. जून 2023 में लश्कर में शामिल हुए आतंकी एहसान अहमद शेख की दो मंजिला घर आईईडी ने उड़ा दिया है. शेख पुलवामा के मुर्रान का रहने वाला है. शनिवार को शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद का घर जमींदोज कर दिया गया.

#WATCH | Pulwama, J&K | Visuals of a destroyed house in Murran village, allegedly linked to a terrorist. pic.twitter.com/64tsFDD8tq