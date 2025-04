पहलगाम में हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) को लेकर पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है. शुक्रवार को श्रीनगर और कश्मीर ही नहीं देश के कई मस्जिद में नमाज करने के लिए जुटे लोगों ने इस आतंकी वारदात के विरोध में काली पट्टी पहनी थी. दिल्ली और श्रीनगर की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर जुटे थे और भारत के समर्थन में नारे लगाए. मस्जिद में पीड़ितों के लिए दुआ भी की गई. पाकिस्तान को हर भारतीय से सख्त चेतावनी मिल रही है. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जामा मस्जिद से पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया गया है. कुछ पोस्टर में लिखा गया था कि पाकिस्तान को हर घर से मिलेगा जवाब, आतंकवाद का विनाश हो.

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली से लेकर श्रीनगर और हैदराबाद से लेकर गुवाहाटी तक में आम लोगों ने एकजुटता दिखाई है. कई शहरों के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज में इस आतंकी घटना के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग काला बैंड लगाकर नमाज के लिए पहुंचे. यहां पीड़ितों और उनके परिवार के लिए दुआ भी की गई. शुक्रवार (25 अप्रैल) को दिल्ली समेत देश के 100 व्यापार संघों ने बंद का ऐलान किया है. दिल्ली के जामा मस्जिद में भारी संख्या में नमाज के लिए लोग जुटे और उन्होंने पहलगाम के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की है. हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी काली पट्टी लगाकर नमाज के लिए पहुंचे.

#WATCH | Delhi: Bazar Matia Mahal Traders Association held a protest against #PahalgamTerrorAttack on the stairs of Jama Masjid after offering the Juma Namaz pic.twitter.com/esRrNMnHZu