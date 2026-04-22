पहलगाम में पर्यटकों को बचाते-बचाते अपनी जान कुर्बान कर गए थे आदिल! परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, क्या एक साल में मिली कोई मदद?

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कश्मीर के पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले को आज (22 अप्रैल 2026) एक साल पूरा हो गया है. यह बरसी हमें उस जांबाज स्थानीय युवक आदिल हुसैन शाह की याद दिलाती है, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए निहत्थे पर्यटकों को आतंकियों की गोलियों से बचाया था.
पहलगाम की वादियों में जब सैलानियों की चहल-पहल बढ़ती है, तो फिजाओं में एक रौनक होती है. लेकिन आदिल हुसैन शाह के परिवार के लिए यह रौनक अब सिर्फ एक गहरा सन्नाटा लेकर आती है. 22 अप्रैल 2025 को हुए उस खौफनाक आतंकी हमले को एक साल बीत चुका है, लेकिन इस परिवार के लिए वक्त उसी दिन ठहर गया था.
आदिल हुसैन शाह कोई मामूली इंसान नहीं थे. वे साल 2010 से पहलगाम में घोड़ा चलाकर सैलानियों को पहाड़ों की सैर कराते थे. घर के सबसे बड़े बेटे होने के नाते पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी. पिछले साल जब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया, तो आदिल ने भागने के बजाय वहां मौजूद पर्यटकों की जान बचाने की कोशिश की.
इसी बहादुरी में उन्होंने अपनी जान गंवा दी. परिवार को इस बात का गर्व तो है कि उनके बेटे ने इंसानियत की मिसाल पेश की, लेकिन उसकी कमी का दर्द किसी भी गर्व से कहीं बड़ा है.
आदिल के पीछे उनकी पत्नी गुलनाज अख्तर, पिता और अन्य सदस्य रह गए. आदिल के जाने के कुछ समय बाद ही परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूटा, जब उन्होंने अपनी नन्ही बेटी को भी खो दिया. गुलनाज के लिए यह दोहरा सदमा था. वे कहती हैं, "घर के सारे फैसले और जिम्मेदारियां आदिल ही देखते थे. अब हर दिन एक नया संघर्ष है."
सरकार ने गुलनाज को सरकारी नौकरी दी है, जिससे घर का खर्च तो चल रहा है, लेकिन वह खालीपन नहीं भर सका. पुरानी यादें इतनी तकलीफ देती हैं कि गुलनाज अब अपने माता-पिता के साथ रहने लगी हैं.
आदिल के पिता याद करते हैं कि कैसे इन्हीं दिनों में वे अपने बेटे के साथ काम पर निकलते थे. आज जब वे पहलगाम की तरफ देखते हैं, तो उन्हें अपना बेटा घोड़े पर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दफन नजर आता है.
सरकार की तरफ से मिली 15 लाख रुपये की सहायता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा घर बनवाने में की गई मदद ने परिवार को सिर छुपाने की छत और आर्थिक सहारा तो दिया, लेकिन बुढ़ापे की लाठी छिन जाने का गम आज भी बरकरार है.
आदिल के भाई कहते हैं कि उनके भाई ने बिना किसी धर्म या मजहब की परवाह किए लोगों को बचाया. आदिल की शहादत यह बताती है कि कश्मीरियत आज भी जिंदा है, जहां एक स्थानीय युवक बाहरी सैलानियों को बचाने के लिए गोलियों के सामने खड़ा हो गया.
पहलगाम हमले की इस पहली बरसी पर उन 26 लोगों की यादें भी ताजा हो गई हैं, जो आतंक की भेंट चढ़े थे. वक्त भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन आदिल के छोटे से घर में उनकी यादें, उनकी बातें और उनकी बहादुरी के किस्से आज भी हर कोने में मौजूद हैं.