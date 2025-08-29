Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

यूपी के इस शहर की जनसांख्यिकी बदल गई, बचे हैं सिर्फ 15 फीसदी हिंदू, आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट

पीएम मोदी के बर्थडे से कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा- 'न रिटायर होउंगा न होने दूंगा'

3 हजार के लालच में पहलगाम में आतंकवादियों को दी गई थी पनाह, दो हुए गिरफ्तार- NIA का दावा 

Numerology : ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर घर विराजे हैं बप्पा तो अनंत चतुर्दशी तक भूलकर भी न करें ये काम

Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे

Life Saving Medicine: घर में हर किसी को रखनी चाहिए ये 4 दवाएं, इमरजेंसी में जान बचा सकती हैं

महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

Modi Successor: प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नामों में किसे मिला ज्यादा वोट?

शरीर के इस हिस्से में जमा होता है सबसे ज्यादा Bad Cholesterol, हार्ट अटैक के साथ इन बीमारियों को देता है बढ़ावा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी के इस शहर की जनसांख्यिकी बदल गई, बचे हैं सिर्फ 15 फीसदी हिंदू, आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट

यूपी के इस शहर की जनसांख्यिकी बदल गई, बचे हैं सिर्फ 15 फीसदी हिंदू, आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट

पीएम मोदी के बर्थडे से कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा- 'न रिटायर होउंगा न होने दूंगा'

पीएम मोदी के बर्थडे से कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा- 'न रिटायर होउंगा न होने दूंगा'

3 हजार के लालच में पहलगाम में आतंकवादियों को दी गई थी पनाह, दो हुए गिरफ्तार- NIA का दावा 

3 हजार के लालच में पहलगाम में आतंकवादियों को दी गई थी पनाह, दो हुए गिरफ्तार- NIA का दावा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology : ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता

ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता

Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे

5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे

महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

Homeभारत

भारत

3 हजार के लालच में पहलगाम में आतंकवादियों को दी गई थी पनाह, दो हुए गिरफ्तार- NIA का दावा 

Who Gave Shelter to Pahalgam Attack Terrorists?: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच में चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 29, 2025, 09:52 AM IST

3 हजार के लालच में पहलगाम में आतंकवादियों को दी गई थी पनाह, दो हुए गिरफ्तार- NIA का दावा 

 3 हजार के लालच में पहलगाम में आतंकवादियों को दी गई थी पनाह 

 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Pahalgam terrorist attack digital evidence revealed: पूरे देश को हिला देने वाले पहलगाम हमले के मामले में अब नई जानकारी सामने आई है. एनआईए की जाँच में खुलासा हुआ है कि पहलगाम आतंकी हमले में सिर्फ़ 3 आतंकी शामिल थे. खुलासा हुआ है कि जिन लोगों ने इन आतंकियों को ठहरने की जगह दी थी, उन्हें सिर्फ़ 3000 रुपये दिए गए थे. इस मामले में जम्मू-कश्मीर में 2 स्थानीय लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. डिजिटल सबूतों से यह सच्चाई सामने आई है.

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की जाँच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच के अनुसार, हमले में सीधे तौर पर केवल तीन आतंकवादी शामिल थे. इन आतंकवादियों को स्थानीय स्तर पर मदद भी मिली थी. इसके लिए उन्हें केवल 3,000 रुपये दिए गए थे. हमले का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा दहशत फैलाना और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया में देरी का फायदा उठाना था.
 
पहलगाम को निशाना बनाने की वजह यह है कि यह इलाका शहर से दूर, पर्यटकों से भरा और एकांत है. इस बीच, जांच एजेंसी अब आतंकवादी हाशिम मूसा की भूमिका की जांच कर रही है. सूत्रों के अनुसार, हाशिम इस समय घाटी में सक्रिय एक आतंकवादी समूह का सरगना है. एनआईए को शक है कि इस हमले की साज़िश और योजना बनाने में उसकी अहम भूमिका रही होगी.
 
डिजिटल साक्ष्य से मामले का खुलासा

एनआईए ने आतंकवादियों के पास से कई डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए हैं. उनकी फ़ोरेंसिक जांच की जा रही है. इसके अलावा, घटनास्थल से बरामद खाली कारतूस भी उन्हीं हथियारों से मेल खाते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया था. इन तकनीकी सबूतों से साबित होता है कि हमला बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया था.

मदद करने वाले स्थानीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया

जांच में पता चला है कि आतंकियों को पनाह देने वाले दो स्थानीय लोगों को इस काम के बदले सिर्फ़ 3,000 रुपये मिले थे. दोनों आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. एजेंसी का मानना ​​है कि स्थानीय मदद के बिना आतंकी इतना बड़ा हमला नहीं कर सकते थे.
 
पहलगाम को ही क्यों बनाया था निशाना?
पहलगाम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो शहर से दूर है. इसीलिए आतंकवादी इसे निशाना बनाना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हों और सुरक्षा बलों को मौके पर पहुँचने का समय मिल जाए. यह रणनीति कारगर रही और हमले के दौरान इलाके में दहशत फैल गई. फिलहाल, एनआईए हाशिम मूसा की भूमिका और डिजिटल सबूतों के आधार पर पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है. जाँच एजेंसी का कहना है कि इस मामले में और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Almora Bus Accident: अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 36 की मौत, SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी
अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 36 की मौत, SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी
Chhath Puja 2024: पहली बार छठ पूजा करने वाले इन बातों का रखें खास ध्यान, जान लें व्रत के सभी नियम
पहली बार छठ पूजा करने वाले इन बातों का रखें खास ध्यान, जान लें व्रत के सभी नियम
Bigg Boss 18: टॉयलेट गंदा करने के आरोपों पर फूटा Chahat Pandey का गुस्सा, Vivian Dsena को बताया झूठा
Bigg Boss 18: टॉयलेट गंदा करने के आरोपों पर फूटा Chahat Pandey का गुस्सा, Vivian Dsena को बताया झूठा
Patna Crime News: दुबई में था पति घर पर बुलाया बॉयफ्रेंड को, फिर हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खूनी खेल  
दुबई में था पति घर पर बुलाया बॉयफ्रेंड को, फिर हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खूनी खेल
Baby John Teaser: ‘हाथी की नाक में दम करेगी ये चीटी’, एक्शन अवतार में दिखे Varun Dhawan, सुपर विलेन बने Jackie Shroff
Baby John Teaser: ‘हाथी की नाक में दम करेगी ये चीटी’, एक्शन अवतार में दिखे Varun Dhawan, सुपर विलेन बने Jackie Shroff
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology : ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता
ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता
Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ
महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ
इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश
इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE