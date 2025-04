पहलगाम में जिपलाइन ऑपरेटर को NIA ने पूछताछ के लिए बुलाया है. चश्मदीद पर्यटक ऋषि भट्ट ने ये दावा किया है कि ऑपरेटर इस्लामी नारे लगा रहा था.

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए तेजी से जांच की जा रही है. हमले के दैरान मौजूद पर्यटकों और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है. हमले की जांच NIA कर रही है. इसी कड़ी में NIA जिपलाइन ऑपरेटर से पूछताछ करेगी. यह कार्रवाई चश्मदीद ऋषि भट्ट के बयान के बाद हुई. ऋषि ने दावा किया था कि गोली की आवाज सुनने के बाद ऑपरेटर ने कथित तौर पर इस्लामिक नारा लगाया और फिर उन्हें जिपलाइन पर आगे भेजा. NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस अब ऑपरेटर से इस संबंध में पूछताछ करेगी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पर्यटक जिपलाइन की सवारी कर रहा है. चश्मदीद पर्यटक ऋषि भट्ट ने कई चैनलों को दिए इंटरव्यू में ये दावा किया कि जिपलाइन ऑपरेटर ने कथित तौर पर इस्लामी नारा लगाया और उन्हें जिपलाइन पर आगे भेजा. माना जा रहा है कि ऋषि भट्ट की शिकायत पर जिपलाइन ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषि अपनी जिपलाइन राइड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं नीचे अफरा-तफरी मची हुई है. फुटेज में कुछ पर्यटकों को जमीन पर बेतहाशा भागते हुए देखा जा सकता है.

Zipline operator seen in viral video who was chanting Allahu Akbar and looked like intentionally sending tourist between terrorist attacks has been detained by security forces for questioning in Pahalgam terror attack probe. pic.twitter.com/r5PUSztI01

ये भी पढ़ें-Pahalgam Attack के बाद खौफ में पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- भारत कभी भी कर सकता है हमला

ऋषि भट्ट ने बताया कि आतंकी हमले को लेकर उन्हें कुछ नहीं पता था. उन्होंने अचानक फायरिंग की आवाज सुनी. ऋषि भट्ट ने कहा कि मैंने देखा की चार से पांच आतंकी धर्म पूछ कर लोगों को गोली मार रहे थे. मैं जब जिपलाइन पर था तो पहले ऑपरेटर नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था लेकिन जैसे ही उसने फायरिंग की आवाज सुनी तो वह अल्लाह हू अकबर के नारे लगाने लगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.