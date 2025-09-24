Pahalgam Attack: पहलगाम हमले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाले को किया गिरफ्तार

Pahalgam Attack: पहलगाम अटैक के बाद से ही हमारी लगातार आंतकियों को चुनचुन कर मार रही है. इसी बीच इस हमले से जुड़े सबसे अहम व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आइए जातने है पूरा मामला

Pahalgam Attack: आज भी पहलगाम हमले का दर्द लोगों के जहन से उतरा नहीं है. धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को जिन आंतकियों ने मौत के घाट उतारा था उन्हें चुनचुनकर भारतीय सेना खत्म कर ही है. इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने वाले को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति पर आरोप है कि ये आतंकियों को शाद एवं रसद सामग्री में सहायता करता था.

कैसे मिली जानकारी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति की पहचान दक्षिण कश्मीर के मो. यूसुफ कटारिया के रूप में हुई है. यह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है. जम्मू-कश्मीर पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन महादेव में मारे गए लश्कर आतंकवादियों से बरामद उपकरणों और हथियारों की जांच के बाद से पुलिस मोहम्मद कटारिया तक पहुंची. बता दें कि ऑपरेशन महादेवे में तीन आतंकियों को मार गिराया था.

असहनीय दुख देने वाला पहलगाम हमला

पहगाम हमले की बारें में सोच आज भी लोग का अंतरमन भर आता है लेकिन आंतक के खिलाफ उतना ही गुस्सा लोगों की आंखों में देखा जा सकता है. इसी साल 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम के अमन-चैन को बर्बाद किया था. आतंकियों ने कायराना हरकत दिखाते हुए 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. इस हमले से देश पूरी तरह से दहल गया था. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई आंतकी टिकानों को ताबह कर दिया. इस मिशन कई लोगों की जान भी गई थी.

