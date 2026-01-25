FacebookTwitterYoutubeInstagram
अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान, अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण (मरणोपरांत) सम्मान, पूर्व सांसद विजय मल्होत्रा को पद्म भूषण सम्मान, गायिका अल्का याग्निक को पद्म भूषण सम्मान, मलयाली अभिनेता मम्मूटी को पद्म भूषण सम्मान, पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण, शिबू सोरेन को पद्म भूषण (मरणोपरांत) सम्मान, केटी थॉमस को भी पद्म विभूषण सम्मान का एलान, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण पुरस्कार का एलान, एन राजम को पद्म विभूषण सम्मान का एलान

कौन थे मार्क टली? जिनकी भारत में एंट्री पर लगा दिया गया था बैन, 90 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

T20 World Cup 2026 All Teams Squad: पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक, देखें वर्ल्ड कप की सभी टीमों का फुल स्क्वाड

WCA ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

क्या होता है Golden Hour? दिन में इस वक्त Manifest करने से बदलती है किस्मत!

Happy Republic Day: 'तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है..', 77वें गणतंत्र दिवस पर इन शायरियों से अपनों को दें शुभकामनाएं

भारत

Padma Awards 2026: अंके गौड़ा, ब्रज लाल भट्ट, गफरुद्दीन मेवाती... मिलिए उन 'गुमनाम नायकों' से जिन्हें मिलेगा पद्म पुरस्कार

Padma Awards 2026: पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में 45 उन गुमनाम नायकों के नाम हैं, जिन्होंने बड़ी सादगी और खामोशी से अपना पूरा जीवन समाज, मानवता और संस्कृति की सेवा में लगा दिया.

रईश खान

Updated : Jan 25, 2026, 05:13 PM IST

के गौड़ा, ब्रज लाल भट्ट, गफरुद्दीन मेवाती

पद्म पुरस्कार 2026 का ऐलान हो गया है. सरकार ने उन लोगों की सूची बना ली है, जिन्हे इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इस सूची में 45 ऐसे गुमनाम नायकों (Unsung Heroes) के नाम हैं, जिन्होंने बड़ी सादगी और खामोशी से अपना पूरा जीवन समाज, मानवता और संस्कृति की सेवा में लगा दिया. सूत्रों के मुताबिक, लिस्ट में कैलाशचंद, अंके गौड़ा, ब्रज लाल भट्ट, गफरुद्दीन मेवाती जोगी समेत कई नाम शामिल हैं. 

इन नायकों ने अपने जीवन में भारी व्यक्तिगत कठिनाइयों, संघर्षों और त्रासदियों का सामना किया. लेकिन इसके बावजूद अपने-अपने क्षेत्र में न केवल आगे बढ़े, बल्कि समाज की सेवा को ही अपना उद्देश्य बना लिया. इनमें हाशिए पर रहने वाले पिछड़े वर्ग, दलित समुदाय, आदिम जनजातियों से जुड़े लोग और दुर्गम व दूरदराज इलाकों से आने वाले नागरिक भी शामिल हैं.

पद्म पुरस्कार 2026 सम्मानित नायकों की सूची

  • अंके गौड़ा, 
  • आर्मिडा फर्नांडेज़
  • गफरुद्दीन मेवाती जोगी
  • नूरुद्दीन अहमद
  • बृज लाल भट्ट
  • भगवंदास रायकवार
  • भिकल्या लडक्या धिंडा
  • बुढ़री ताती
  • चरण हेम्ब्रम
  • चिरंजी लाल यादव
  • धर्मिक लाल चुनीलाल पांड्या
  • हैली वार
  • इंदरजीत सिंह सिद्धू
  • के. पजनिवेल
  • कैलाश चंद्र पंत
  • खेम राज सुंद्रियाल
  • कोल्लक्कायिल देवकी अम्मा जी
  • कुमारस्वामी थंगराज
  • महेंद्र कुमार मिश्रा
  • मीर हाजीभाई कासमभाई
  • मोहन नागर
  • नरेश चंद्र देव वर्मा
  • निलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला
  • ओथुवर तिरुथनी स्वामिनाथन
  • पद्मा गुरमेत
  • पोखिला लेक्थेपी
  • पुन्नियामूर्ति नटेसन
  • आर. कृष्णन
  • रघुपत सिंह
  • रघुवीर तुकाराम खेडकर
  • राजस्तपति कालियप्पा गौंडर
  • रामा रेड्डी मामिडी
  • रामचंद्र गोदबोले 
  • सुनीता गोदबोले
  • एस. जी. सुशीलाम्मा
  • संग्यूसांग एस. पोंगेनेर
  • शफी शौक
  • श्रीरंग देवाबा लाड
  • श्याम सुंदर
  • सिमांचल पात्रो
  • सुरेश हनगावादी
  • टगा राम भील
  • तेची गुबिन
  • तिरुवरूर बख्तवत्सलम
  • विश्व बंधु और युमनाम जत्रा सिंह
     

अंके गौड़ा
अंके गौड़ा कर्नाटक के मांड्या जिले के हरलाहल्ली गांव के निवासी हैं. वे एक पुस्तक प्रेमी हैं. जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विशालकाय लाइब्रेरी बनाने में खपा दी. उनकी लाइब्रेरी में 2 करोड़ से ज्यादा किताबें हैं, जो 22 भाषाओं में मौजूद हैं. गौड़ा एक समय बस कंडक्टर हुआ करते थे. उन्हें साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया जा रहा है.

अंके गौड़ा

बृज लाल भट्ट 
जम्मू-कश्मीर के रहने वाले बृज लाल भट्ट ने लोक संगीत के लिए अपना पूरा जीवन खफा दिया. आतंकवाद के दौर में भी उन्होंने संगीत का साथ नहीं छोड़ा और कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक विरासत को अपनी गायकी से संजोय रखा. भट्ट को कला में अहम योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया जा रहा है.

फरुद्दीन मेवाती जोगी (Gafruddin Mewati Jogi)
गफरुद्दीन मेवाती जोगी एक प्रख्यात लोक कलाकार हैं. वह भपंग वादक और पांडुन का कड़ा लोक गायक हैं. उनका जन्म राजस्थान के डीग जिले के गांव कैथवाड़ा में हुआ था. गफरुद्दीन ने 7 साल की उम्र में अपने पिता बुद्ध सिंह जोगी के साथ पांडुन का कड़ा गाना शुरू किया था और 60 वर्षों से अधिक समय से इस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं.  वे एकमात्र जीवित कलाकार हैं, जिन्हें इस विधा के 2,500 से अधिक दोहे याद हैं.

Gafruddin Mewati Jogi

पद्म पुरस्कार पाने वालों में स्थानीय स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे हीमोफीलिया पर काम करने वाले डॉक्टरों से लेकर भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित करने वाले नवजात शिशु विशेषज्ञ तक शामिल हैं. वहीं, कुछ लोगों ने भारत की स्वदेशी विरासत को संरक्षित करने और सीमावर्ती राज्यों में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का कार्य किया. कई पुरस्कार विजेताओं ने जनजातीय भाषाओं, पारंपरिक मार्शल आर्ट, विलुप्त होती कलाओं और हथकरघा परंपराओं को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाई, तो कुछ ने देश की पारिस्थितिक संपदा की रक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया.

