धर्मेंद्र, हरमनप्रीत कौर समेत 66 हस्तियों को पद्म सम्मान, यहां देखें पूरी लिस्ट

अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. उनका सम्मान उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने ग्रहण किया, उन्हें कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 25, 2026, 07:42 PM IST

राष्ट्रपति भवन में पद्म अलंकरण समारोह आयोजित किया गया. फोटो- PTI

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म अलंकरण समारोह में 66 हस्तियों को पद्म अवॉर्ड्स से सम्मानित किया. अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण और वायलिन वादक एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. धर्मेंद्र का सम्मान उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने ग्रहण किया, उन्हें कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया. राजम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अहम योगदान के लिए, खासकर ‘गायकी अंग’ शैली के माध्यम से वायलिन प्रस्तुति को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया. राजम ने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से संगीत के गुर सीखे थे.

बता दें कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार ने 131 पद्म सम्मानों की घोषणा की थी. इनमें 19 महिलाएं और 16 ऐसी हस्तियों के नाम शामिल हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म सम्मान दिया जाना है. दो अलग-अलग अलंकरण समारोहों में इन सभी 131 हस्तियों के सम्मानित किया जाएगा. इस क्रम में 2026 का पहला पद्म अलंकरण समारोह 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया. इसमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री अवॉर्ड्स प्रदान किए गए.

मुर्मू ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी; चुनौतियों का सामना कर रहे पारंपरिक भारतीय कला ‘अवधान’को पुनर्जीवित करने वाले शतावधानी आर गणेश; कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय सुरेश कुमार कोटक; और उदर रोग विशेषज्ञ कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया. राष्ट्रपति ने विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे और पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा ​​को भी मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा. पांडे की पत्नी और मल्होत्रा ​​के बेटे ने सम्मान प्राप्त किया.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पूर्व महानिदेशक के. विजय कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया.

राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में हुए इस समारोह की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ गाया गया. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए.

साल 2026 के पद्म अवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट ये रहीः

पद्म अवॉर्डी क्षेत्र सम्मान
धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) कला पद्म विभूषण
के टी थॉमस पब्लिक अफेयर्स पद्म विभूषण
एन राजम कला पद्म विभूषण
पी नारायणन साहित्य एवं शिक्षा पद्म विभूषण
वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत) पब्लिक अफेयर्स पद्म विभूषण
अलका याग्निक कला पद्म भूषण
भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर्स पद्म भूषण
कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी दवा पद्म भूषण
ममूटी कला पद्म भूषण
डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु दवा पद्म भूषण
पीयूष पांडे (मरणोपरांत) कला पद्म भूषण
एस के एम मैइलानंदन सामाजिक कार्य पद्म भूषण
शतावधानी आर गणेश कला पद्म भूषण
शिबू सोरेन (मरणोपरांत) पब्लिक अफेयर्स पद्म भूषण
उदय कोटक व्यापार और उद्योग पद्म भूषण
वी. के. मल्होत्रा (मरणोपरांत) पब्लिक अफेयर्स पद्म भूषण
वेल्लापल्ली नटेसन पब्लिक अफेयर्स पद्म भूषण
विजय अमृतराज खेल पद्म भूषण
ए ई मुथुनायगम विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
अनिल कुमार रस्तोगी कला पद्मश्री
अंके गौड़ा एम. सामाजिक कार्य पद्मश्री
आर्मिडा फर्नांडीज दवा पद्मश्री
अरविन्द वैद्य कला पद्मश्री
अशोक खाडे व्यापार और उद्योग पद्मश्री
अशोक कुमार सिंह विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
अशोक Kumar हलधर साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
बलदेव सिंह खेल पद्मश्री
भगवानदास रायकवार खेल पद्मश्री
भरत सिंह भारती कला पद्मश्री
भिकल्या लाडक्या ढिंडा कला पद्मश्री
विश्व बंधु (मरणोपरांत) कला पद्मश्री
बृज लाल भट्ट सामाजिक कार्य पद्मश्री
बुद्ध रश्मी मणि अन्य – पुरातत्व पद्मश्री
डॉ बुधरी ताती सामाजिक कार्य पद्मश्री
चंद्रमौली गद्दामनुगु विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
चरण हेम्ब्रम साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
चिरंजी लाल यादव कला पद्मश्री
दीपिका रेड्डी कला पद्मश्री
धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या कला पद्मश्री
गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद कला पद्मश्री
गफरूद्दीन मेवाती जोगी कला पद्मश्री
गंभीर सिंह योनज़ोन साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत) कला पद्मश्री
गायत्री बालासुब्रमण्यम एवं रंजनी बालासुब्रमण्यम कला पद्मश्री
गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
गुडुरु वेंकट राव दवा पद्मश्री
एच वी हांडे दवा पद्मश्री
हैली वार सामाजिक कार्य पद्मश्री
हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत) कला पद्मश्री
हरिचरण सैकिया कला पद्मश्री
हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल पद्मश्री
इंद्रजीत सिंह सिद्धू सामाजिक कार्य पद्मश्री
जनार्दन बापुराव बोथे सामाजिक कार्य पद्मश्री
जोगेश देउरी अन्य – कृषि पद्मश्री
जूजर वासी विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
ज्योतिष देबनाथ कला पद्मश्री
के पजानिवेल खेल पद्मश्री
के रामासामी विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
के विजय कुमार सिविल सेवा पद्मश्री
कवीन्द्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत) पब्लिक अफेयर्स पद्मश्री
कैलाश चन्द्र पन्त साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
कलामंडलम विमला मेनन कला पद्मश्री
केवल कृष्ण ठकराल दवा पद्मश्री
खेम राज सुन्दरियाल कला पद्मश्री
कोल्लाकल देवकी अम्मा जी सामाजिक कार्य पद्मश्री
कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
कुमार बोस कला पद्मश्री
कुमारसामी थंगराज विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
प्रो. (डॉ.) लार्स-क्रिश्चियन कोच कला पद्मश्री
ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
माधवन रंगनाथन कला पद्मश्री
मगंती मुरली मोहन कला पद्मश्री
महेंद्र कुमार मिश्र साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
महेंद्र नाथ राय साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
ममीडाला जगदेश कुमार साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
मीर हाजीभाई कासमभाई कला पद्मश्री
मोहन नगर सामाजिक कार्य पद्मश्री
नारायण व्यास अन्य – पुरातत्व पद्मश्री
नरेश चंद्र देव वर्मा साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
नीलेश विनोदचंद्र मांडलेवाला सामाजिक कार्य पद्मश्री
नूरुद्दीन अहमद कला पद्मश्री
ओथुवर थिरुथानी स्वामीनाथन कला पद्मश्री
डॉ. पद्मा गुरमेत दवा पद्मश्री
पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी दवा पद्मश्री
पोखिला लेकथेपी कला पद्मश्री
डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरे साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
प्रतीक शर्मा दवा पद्मश्री
प्रवीण कुमार खेल पद्मश्री
प्रेम लाल गौतम विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
प्रोसेनजीत चटर्जी कला पद्मश्री
डॉ. पुन्नियामूर्ति नटेसन दवा पद्मश्री
आर कृष्णन (मरणोपरांत) कला पद्मश्री
आर वी एस मणि सिविल सेवा पद्मश्री
रबीलाल टुडू साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
रघुपत सिंह (मरणोपरांत) अन्य – कृषि पद्मश्री
रघुवीर तुकाराम खेडकर कला पद्मश्री
राजस्तपति कलिअप्पा गौंडर कला पद्मश्री
राजेंद्र प्रसाद दवा पद्मश्री
राम रेड्डी ममिदी (मरणोपरांत) अन्य – पशु पशुपालन पद्मश्री
राममूर्ति श्रीधर अन्य – रेडियो प्रसारण पद्मश्री
रामचन्द्र गोडबोले एवं सुनीता गोडबोले दवा पद्मश्री
रतिलाल बोरिसागर साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
रोहित शर्मा खेल पद्मश्री
एस जी सुशीलम्मा सामाजिक कार्य पद्मश्री
संग्युसांग एस पोन्गेनर कला पद्मश्री
संत निरंजन दास अन्य – आध्यात्मवाद पद्मश्री
शरत कुमार पात्रा कला पद्मश्री
सरोज मंडल दवा पद्मश्री
सतीश शाह (मरणोपरांत) कला पद्मश्री
सत्यनारायण नुवाल व्यापार और उद्योग पद्मश्री
सविता पुनिया खेल पद्मश्री
प्रो. शफ़ी शौक़ साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
शशि शेखर वेम्पति साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
श्रीरंग देवबा लाड अन्य – कृषि पद्मश्री
शुभा वेंकटेश अयंगर विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
श्याम सुन्दर दवा पद्मश्री
सीमांचल पात्रो कला पद्मश्री
शिवशंकरी साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
डॉ. सुरेश हनागावडी दवा पद्मश्री
स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज सामाजिक कार्य पद्मश्री
टी.टी. जगन्नाथन (मरणोपरांत) व्यापार और उद्योग पद्मश्री
तगा राम भील कला पद्मश्री
तरूण भट्टाचार्य कला पद्मश्री
तेची गुबिन सामाजिक कार्य पद्मश्री
तिरुवरूर बक्तवत्सलम कला पद्मश्री
तृप्ति मुखर्जी कला पद्मश्री
वीझिनाथन कामकोटि विज्ञान और इंजीनियरिंग पद्मश्री
वेम्पति कुटुम्बा शास्त्री साहित्य और शिक्षा पद्मश्री
व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली (मरणोपरांत) खेल पद्मश्री
युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत) कला पद्मश्री
