2024 के लिए बदलेगा UPA का नाम? क्या है विपक्ष की मीटिंग का एजेंडा

डीएनए हिंदी: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों के नेताओं का जुटान शुरू हो गया है. लगभग दो दर्जन पार्टियों के नेता इस दो दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. चर्चा है कि इस मीटिंग में नए गठबंधन के नाम और गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है. इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है. कहा जा रहा है कि 2024 में यह गठबंधन यूपीए के बजाय नए नाम के साथ उतरेगा. साथ ही, लोकसभा चुनाव के लिए साझा कार्यक्रम तय किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि लगभग 400 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के गठबंधन के सामने इस नए गठबंधन की ओर से सिर्फ एक ही उम्मीदवार उतरे और वोटों का बंटवारा रोका जाए.

2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए-1 और यूपीए-2 की सरकार चली. उस सरकार में भी टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी और डीएमके जैसी पार्टियां सहयोगी दल के रूप में शामिल थीं. तब यूपीए की संयोजक सोनिया गांधी थीं. इस बार चर्चा है कि गठबंधन का नाम भी बदला जाएगा और नेता भी नया चुना जाएगा. इस गठबंधन के संयोजक के तौर पर सबसे आगे जिस नेता का नाम है, वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी नेता शरद पवार के नाम पर भी चर्चा हो रही है.

यह भी पढ़ें- BJP छोटे दलों की क्यों कर रही मनुहार, 5 प्वाइंट में समझिए NDA का मिशन 2024

#WATCH | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi and party leader Rahul Gandhi leave from Delhi for the Opposition Meeting in Bengaluru.