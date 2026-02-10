FacebookTwitterYoutubeInstagram
बाबरी पर बोले सीएम योगी- रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सरकार जो बोलती है करके दिखाती है.

भारत

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, संसद में सियासी संग्राम तेज

विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है. विपक्ष का आरोप है कि सदन निष्पक्ष नहीं चलाया जा रहा, जबकि सरकार ने विपक्ष के दावों को खारिज किया है.

राजा राम

Updated : Feb 10, 2026, 02:19 PM IST

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, संसद में सियासी संग्राम तेज

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव

संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध और गहरा गया है. विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया है. विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से नहीं चलाई जा रही और उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा. इस कदम को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि विपक्ष के पास संख्याबल की कमी बताई जा रही है. विपक्ष का कहना है कि सदन की कार्यवाही में पक्षपात हो रहा है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचा जा रहा है. लगातार हंगामे और कार्यवाही स्थगित होने के बीच यह प्रस्ताव राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है. सरकार की ओर से अभी तक इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. 

लोकसभा स्पीकर कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुरेश कोडिकुन्निल, गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद लोकसभा महासचिव के कार्यालय पहुंचे और स्पीकर को हटाने से जुड़ा नोटिस जमा कराया. बताते चलें, इस कदम के साथ ही संसद के भीतर चल रहा सत्ता-विपक्ष का टकराव और तेज हो गया है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और बार-बार विपक्ष की आवाज को दबाया गया. विपक्ष का कहना है कि उन्हें न तो अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला और न ही नियमों का समान रूप से पालन किया गया. इसी मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है. 

प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी

इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में खुद स्पीकर की गरिमा को ठेस पहुंची है. प्रियंका गांधी का आरोप है कि स्पीकर पर सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें सफाई देनी पड़ रही है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पर किसी तरह के हमले का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, उस दिन वे सदन में नहीं आए और बाद में हालात के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया गया, जो गलत है. 

यह भी पढ़ें: No Confidence Motion: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष, जानिए कब और कैसे लाया जाता है प्रस्ताव

नोटिस में विपक्ष ने चार प्रमुख बिंदु उठाए

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ दिए गए नोटिस में विपक्ष ने चार प्रमुख बिंदु उठाए हैं. इसमें आरोप लगाया गया है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई. इसके अलावा, विपक्ष के आठ सांसदों को निलंबित किए जाने को भी पक्षपातपूर्ण करार दिया गया है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि भाजपा सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने दी गई, जबकि कांग्रेस सांसदों पर साजिश का आरोप लगाया गया. 

