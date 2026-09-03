Opinion: मंदिरों की विरासत को विकास से जोड़ा, योगी राज में कैसे बदली यूपी की धार्मिक पहचान

उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को सिर्फ श्रद्धा और पूजा की नजर से नहीं देखा जा रहा. इन्हें पर्यटन, रोजगार, स्थानीय कारोबार और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश हुई है...

डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश में मंदिरों और तीर्थस्थलों की कमी कभी नहीं रही. काशी, अयोध्या, मथुरा, विंध्याचल, चित्रकूट और नैमिषारण्य सदियों से आस्था के बड़े केंद्र रहे हैं. बदलाव यह है कि अब इन धार्मिक स्थलों को सिर्फ श्रद्धा और पूजा की नजर से नहीं देखा जा रहा. इन्हें पर्यटन, रोजगार, स्थानीय कारोबार और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश हुई है. यही बदलाव पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश की धार्मिक पहचान को एक नया आयाम देता है.

मंदिर के आसपास आस्था के साथ अर्थव्यवस्था भी

इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर काशी और अयोध्या में दिखाई देती है. काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने मंदिर क्षेत्र को नया स्वरूप दिया तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, दीपोत्सव और श्रद्धालुओं के लिए विकसित सुविधाओं ने शहर को बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ाया.

अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या 2017 में 1.78 करोड़ से बढ़कर 2025 में करीब 30 करोड़ पहुंचना इस बदलाव का बड़ा संकेत है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों का किसी शहर में आना केवल धार्मिक गतिविधि नहीं बढ़ाता. होटल, परिवहन, भोजन, स्थानीय बाजार और छोटे कारोबारों के लिए भी नए अवसर पैदा करता है. यानी आस्था के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है.

तीर्थों को अलग-अलग नहीं, एक बड़े नेटवर्क की तरह विकसित करने की सोच

योगी सरकार के दौर में धार्मिक स्थलों के विकास को संस्थागत रूप देने की कोशिश भी हुई. अयोध्या, देवीपाटन, ब्रज, विंध्य, चित्रकूट, नैमिषारण्य और शुकतीर्थ के लिए विकास परिषदों का गठन किया गया. 83 धार्मिक मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव स्वीकृत हुए.

साथ ही सार्वजनिक भूमि पर 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं, कुंडों और तीर्थस्थलों के जीर्णोद्धार की पहल हुई. इसका मतलब केवल नए निर्माण तक सीमित रहना नहीं था, बल्कि पुरानी धार्मिक विरासत को भी संरक्षित करके उसे वर्तमान जरूरतों से जोड़ना था.

नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र जैसी परियोजनाएं इस सोच को एक और स्तर पर ले जाती हैं. यहां विरासत केवल देखने या पूजा करने की चीज नहीं, बल्कि अध्ययन और शोध का विषय भी बनती है.

यूपी की धार्मिक पहचान मंदिरों से कहीं बड़ी है

उत्तर प्रदेश की विरासत को केवल हिंदू तीर्थों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. प्रदेश की बौद्ध विरासत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ जैसे स्थलों के विकास तथा बौद्ध सर्किट को बेहतर सुविधाओं और कनेक्टिविटी से जोड़ने पर जोर दिया गया. कुशीनगर में बुद्ध थीम पार्क जैसी परियोजनाएं इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं.

इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का दायरा बढ़ता है. अयोध्या और काशी जहां हिंदू आस्था के बड़े केंद्र हैं, वहीं कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ भारत की बौद्ध विरासत को दुनिया के सामने रखते हैं.

कनेक्टिविटी पर किया गया फोकस

कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक स्थल तब तक बड़ा पर्यटन केंद्र नहीं बन सकता, जब तक वहां पहुंचना आसान न हो और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध न हों. इसी वजह से सड़क, एयरपोर्ट, रेल, हेलीपोर्ट और रोपवे जैसी कनेक्टिविटी को धार्मिक पर्यटन के साथ जोड़ा गया.

चित्रकूट में कामदगिरि परिक्रमा मार्ग और राम वन गमन मार्ग पर पर्यटक सुविधाएं, मीरजापुर में मां विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और कालीखोह मंदिरों के परिक्रमा पथ का विकास तथा बरेली में नाथ कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं इसी बदलाव की तस्वीर हैं.

अयोध्या में मंदिर संग्रहालय और शोध संस्थान, परिक्रमा संग्रहालय एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर और दूसरे सांस्कृतिक प्रकल्प यह संकेत देते हैं कि धार्मिक विरासत को सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि उसके इतिहास और परंपरा को समझने वाली अगली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित करने की कोशिश हो रही है.

त्योहार भी बने पर्यटन की ताकत

इस पूरी तस्वीर में धार्मिक आयोजनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. अयोध्या का दीपोत्सव और काशी की देव-दीपावली अब बड़े सांस्कृतिक आयोजनों का रूप ले चुके हैं. अक्टूबर 2025 में अयोध्या दीपोत्सव में 26 लाख से ज्यादा दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया. मथुरा-बरसाना की होली और दूसरे पारंपरिक मेलों को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने पर जोर दिया गया.

इन आयोजनों का असर सिर्फ उस दिन की भीड़ तक सीमित नहीं रहता. जब किसी शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बड़े आयोजन के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचती है तो वहां पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं.

हर जिले को पर्यटन से जोड़ा गया

पर्यटन को लेकर बनाई गई नीतियों और सुविधाओं का असर आंकड़ों में भी दिखाई देता है. पर्यटन नीति-2022 के तहत पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा दिया गया, 75 जिलों में युवा पर्यटन क्लब बनाए गए और 850 राज्य स्तरीय गाइडों का चयन किया गया. होम-स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट जैसी योजनाओं के जरिए स्थानीय लोगों को भी पर्यटन अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश हुई.

इसका असर ये हुआ कि 2025 में उत्तर प्रदेश में 1 अरब 56 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जिनमें करीब 36 लाख विदेशी पर्यटक थे. घरेलू पर्यटक आगमन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर पहुंचना इस बदलाव की बड़ी तस्वीर है.

आस्था से आगे विकास की नई कहानी

योगी सरकार के नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश की धार्मिक पहचान में आया बदलाव केवल नए मंदिरों या कॉरिडोर तक सीमित नहीं है. असली बदलाव इस सोच में है कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को विकास से कैसे जोड़ा जाए. काशी और अयोध्या से लेकर विंध्याचल, चित्रकूट और नैमिषारण्य तक, और कुशीनगर, श्रावस्ती व सारनाथ तक- विरासत को सड़क, पर्यटन, संग्रहालय, शोध, रोजगार और स्थानीय कारोबार से जोड़ने की कोशिश हुई है.

यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की धार्मिक पहचान केवल तीर्थयात्रा की पहचान नहीं रह गई है. यह धीरे-धीरे पर्यटन, संस्कृति, विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े मॉडल में बदलती दिखाई दे रही है. मंदिरों से आगे बढ़कर विरासत को विकास से जोड़ना ही योगी राज में यूपी की धार्मिक पहचान में आया सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कहा जा सकता है.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. ये उनके निजी विचार है. इसका DNA के संपादकीय दृष्टिकोण, विचारों या आधिकारिक रुख से कोई संबंध नहीं है. DNA इस लेख में व्यक्त विचारों की जिम्मेदारी नहीं लेता.)

