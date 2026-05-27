क्या हिंदुत्व के भीतर नया वैचारिक चेहरा गढ़ने की कोशिश कर रहे अविमुक्तेश्वरानंद?

दिलचस्प यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद किसी औपचारिक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं हैं. वे चुनाव नहीं लड़ रहे. कोई संगठनात्मक राजनीतिक ढांचा भी सामने नहीं है. लेकिन उनकी यात्रा का ढांचा पूरी तरह गैर-राजनीतिक भी नहीं दिखती.

डॉ. सुनील कुमार मिश्र



उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक यात्राएं नई बात नहीं हैं. लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा को केवल एक पारंपरिक धार्मिक अभियान मान लेना शायद जल्दबाजी होगी. क्योंकि यह यात्रा वहां जाकर अलग दिखने लगती है, जहां उसके भाषण आध्यात्मिक आग्रह से निकलकर वैचारिक संकेत देने लगते हैं. पिछले कुछ दिनों में अविमुक्तेश्वरानंद की सभाओं में बार-बार उभरा एक वाक्य- 'सच्चा सनातनी कौन?', इस यात्रा को सिर्फ गाय, गौशाला और गोसेवा की बहस तक सीमित नहीं रहने देता. यहीं से यह यात्रा एक बड़े प्रश्न में बदल जाती है, क्या उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की भाषा के भीतर नया वैचारिक उपकेंद्र बनने की कोशिश हो रही है?

दिलचस्प यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद किसी औपचारिक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं हैं. वे चुनाव नहीं लड़ रहे. कोई संगठनात्मक राजनीतिक ढांचा भी सामने नहीं है. लेकिन उनकी यात्रा का ढांचा पूरी तरह गैर-राजनीतिक भी नहीं दिखती. विधानसभा-वार आउटरीच, लगातार राजनीतिक संकेत, स्थानीय नेताओं की उपस्थिति, सेलेक्टिव डिजिटल एम्प्लिफिकेशन और 'सनातन की असली आवाज' जैसे फ्रेम, यह सब मिलकर यात्रा को धार्मिक अनुष्ठान से आगे ले जाते हैं. राजनीति के जानकार इसे 'नॉन इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस बिल्डिंग' का मॉडल कह रहे हैं. यानी सीधे सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि उस मानसिक और वैचारिक क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश जहां भविष्य की राजनीति आकार लेती है.

उत्तर प्रदेश में यह स्पेस पहले से खाली नहीं है. यहां गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से हिंदुत्व, गोरक्षा और धार्मिक मुखरता के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों में गिने जाते हैं. ऐसे में जब अविमुक्तेश्वरानंद बार-बार 'सच्चा सनातनी' जैसे नैतिक प्रश्न उठाते हैं, तो वह केवल सरकार की आलोचना नहीं रह जाती. वह अप्रत्यक्ष रूप से यह भी पूछती है कि 'धार्मिक वैधता' का असली केंद्र कौन है. यहीं पर गविष्ठि यात्रा का असली पहलू दिखाई देने लगता है.

यह भी उल्लेखनीय है कि यात्रा का सबसे ज्यादा असर जमीनी लामबंदी से ज्यादा डिजिटल डिस्कोर्स में दिखाई देता है. अविमुक्तेश्वरानंद के लंबे भाषण नहीं, बल्कि उनके टकराव वाले छोटे क्लिप वायरल होते हैं. जिन हिस्सों में सत्ता से सीधा या सांकेतिक संघर्ष दिखता है, वही सोशल मीडिया पर सबसे तेजी से फैलते हैं. इससे यह धारणा मजबूत होती है कि यात्रा को अब केवल धार्मिक अभियान नहीं, बल्कि 'नरैटिव इवेंट' की तरह देखा जा रहा है. यानी गविष्ठि यात्रा अब सड़क से ज्यादा स्क्रीन पर चल रही है.

पुराने धार्मिक आंदोलनों में संगठन पहले बनता था और नरैटिव बाद में. यहां नरैटिव पहले बन रहा है और संगठन की स्पष्ट रेखा अभी भी धुंधली है. यही कारण है कि अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बहस दो ध्रुवों में बंटी दिखाई देती है. एक पक्ष उन्हें 'सत्ता से सवाल पूछने वाला संत' मानता है. दूसरा पक्ष उन्हें धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला चेहरा मानने लगा है. लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरी संभावना भी है, क्या अविमुक्तेश्वरानंद वास्तव में उस वर्ग की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं जो हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ा तो है, लेकिन उसकी वर्तमान संरचना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है?

यदि ऐसा है, तो यह केवल गोरक्षा की यात्रा नहीं रह जाती. यह हिंदू राजनीति में प्रतिनिधित्व की बहस बन जाती है. यात्रा का एक और दिलचस्प पक्ष उसका प्रतीकवाद है. अविमुक्तेश्वरानंद लगातार गाय को केवल धार्मिक प्रतीक की तरह नहीं, बल्कि 'नैतिक कसौटी' की तरह इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं. उनका संदेश यह नहीं कि 'गाय बचाइए', बल्कि यह कि 'जो गाय नहीं बचा सकता, वह सनातन का असली प्रतिनिधि कैसे हो सकता है?' यही वजह है कि इस यात्रा पर प्रतिक्रियाएं इतनी तीखी हैं. लेकिन इस पूरे विमर्श में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शायद अभी भी अनुत्तरित है कि अविमुक्तेश्वरानंद आखिर बनना क्या चाहते हैं?

क्या वे केवल एक दबाव समूह तैयार कर रहे हैं? क्या वे हिंदुत्व की राजनीति के भीतर नैतिक सुधार तंत्र बनना चाहते हैं? क्या वे एक वैकल्पिक धार्मिक प्रभुता स्थापित करना चाहते हैं? या फिर वे खुद भी उस नैरेटिव के भीतर बह रहे हैं जिसे अब कुछ डिजिटल ईकोसिस्टम लगातार एम्प्लिफाई कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब अभी स्पष्ट नहीं है.

सबसे असहज सवाल शायद यह है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सचमुच खुद को हिंदुत्व के भीतर एक वैचारिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर धीरे-धीरे ऐसे राजनीतिक और डिजिटल समूहों के नैरेटिव को प्रसारित करने वाले वाहक बनते जा रहे हैं जिनका अपना अलग एजेंडा है? क्योंकि उनकी यात्रा को सबसे आक्रामक तरीके से एम्प्लीफाई वही ईकोसिस्टम कर रहे हैं जो वर्षों से मोदी-योगी विरोधी विमर्श चलाते रहे हैं.

यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि इस नैरेटिव पर नियंत्रण वास्तव में किसका है, अविमुक्तेश्वरानंद का, या उन नेटवर्क्स का जो उन्हें 'अल्टरनेटिव हिन्दू वायस' की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? इतिहास बताता है कि कई बार सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति अपने आंदोलन का स्वामी कम और उसके इर्द-गिर्द बने ईकोसिस्टम का प्रतीक ज्यादा बन जाता है. ऐसे में अब यह बहस स्वाभाविक हो चुकी है कि अविमुक्तेश्वरानंद स्वयं नरेटिव बना रहे हैं, या नरेटिव अब अविमुक्तेश्वरानंद का इस्तेमाल कर रहा है.

(लेखक अतर्रा पीजी कॉलेज बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लेखन करते हैं.)