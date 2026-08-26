Opinion: AAP से बढ़ती नजदीकी और कांग्रेस से बढ़ता फासला, 2027 से पहले अखिलेश की यूपी में सियासी जमीन बचाने की रणनीति

सपा और कांग्रेस के वर्चस्व की लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तनातनी में बदलती दिख रही है. सीटों के बंटवारे से लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी तक, दोनों दलों के बीच खींचतान के संकेत लगातार मिल रहे हैं. इन सबके बीच यूपी में एक नया राजनीतिक प्रयोग देखने को मिल रहा है...

डॉ. दीपक पाण्डेय

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था. इस गठबंधन को शानदार सफलता मिली और 80 में से 43 सीटों पर जीत हासिल हुई. लेकिन इस जीत ने सपा और कांग्रेस, दोनों को ही अपने-अपने तरीके से राजनीतिक विश्वास दिया. एक तरफ सपा को लगता है कि यूपी में मिली इस सफलता के पीछे उसके संगठन और कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही. वहीं, कांग्रेस लगातार यह दावा करती रही है कि इस जीत के पीछे उसकी भूमिका और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उसकी मौजूदगी अहम थी.

कांग्रेस के नेता तो यहां तक दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस के बिना सपा का कोई वजूद नहीं है. यानी 2024 की सफलता के बाद दोनों दलों के बीच एक नई वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई, जो पिछले करीब दो साल से लगातार दिखाई दे रही है.

अब यही वर्चस्व की लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तनातनी में बदलती दिख रही है. सीटों के बंटवारे से लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी तक, दोनों दलों के बीच खींचतान के संकेत लगातार मिल रहे हैं. दोनों ही दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपने-अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने में जुटे हैं. इसी बीच, यूपी में एक नया राजनीतिक प्रयोग देखने को मिल रहा है.

सपा-कांग्रेस की रस्साकशी के बीच क्यों बढ़ रही AAP से नजदीकी?

इसी रस्साकशी के बीच एक नया राजनीतिक समीकरण भी आकार लेता दिखाई दे रहा है. यह समीकरण है समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की बढ़ती नजदीकियों का. पिछले कुछ समय से दोनों दलों के बीच बढ़ती नजदीकी चर्चा का विषय रही है.

इसके पीछे कांग्रेस का भी एक बड़ा एंगल दिखाई देता है. यानी सपा का AAP के करीब जाना बेवजह नहीं माना जा सकता. इसके पीछे एक पूरी राजनीतिक कहानी है. सपा के लिए सवाल सिर्फ नया सहयोगी तलाशने का नहीं है, बल्कि ऐसा सहयोगी तलाशने का है, जिसके साथ वह गठबंधन भी बनाए रख सके और यूपी में अपनी राजनीतिक केंद्रीयता भी बरकरार रख सके.

कांग्रेस सपा के लिए सहयोगी भी, संभावित चुनौती भी

कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उत्तर प्रदेश में उसका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है. यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस के पास राष्ट्रीय पहचान, अपना संगठन और पुराने सामाजिक समीकरणों को दोबारा मजबूत करने की कोशिश का आधार है. ऐसे में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते समय सपा के सामने सीटों के बंटवारे से लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी और नेतृत्व तक लगातार दबाव बना रह सकता है.

लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और सपा में प्रतिस्पर्धा लगातार दिखाई देते रहे हैं. सपा के लिए सबसे बड़ी यह है कि अगर कांग्रेस यूपी में दोबारा अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने में सफल होती है तो आने वाले समय में उसकी सीटों की मांग बढ़ेगी और विपक्षी राजनीति में हिस्सेदारी का दावा भी मजबूत होगा.

कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ एक और राज्य नहीं है. यह देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मैदान है और पार्टी यहां अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही है.

जिस मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस खो चुकी, उसे वापस पाने की कोशिश

यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक कांग्रेस के मजबूत सामाजिक आधार का हिस्सा रहे हैं. समय के साथ यह वोट बैंक कांग्रेस से खिसकता गया और समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ता गया. यही वोट बैंक अब सपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है.

इसलिए कांग्रेस के सामने जहां अपने पुराने मुस्लिम समर्थन को वापस पाने की चुनौती है, वहीं सपा के सामने इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने की चुनौती है. कांग्रेस अगर मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी जगह दोबारा मजबूत करती है तो उसका सीधा असर सपा के चुनावी गणित पर पड़ सकता है.

यहीं आम आदमी पार्टी का विकल्प सपा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में AAP की राजनीतिक मौजूदगी अभी कांग्रेस के मुकाबले काफी सीमित है. यहीं से ‘एक तीर से कई निशाने’ वाली रणनीति दिखाई देती है. AAP के साथ नजदीकी बढ़ाकर सपा कांग्रेस पर दबाव बना सकती है, विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकने का संदेश दे सकती है और साथ ही यह भी संकेत दे सकती है कि यूपी में विपक्षी राजनीति की केंद्रीय भूमिका उसके पास ही रहेगी.

कांग्रेस की मुस्लिम और दलित राजनीति से सपा की बेचैनी

सपा की चिंता सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है. कांग्रेस धीरे-धीरे उन सामाजिक समीकरणों में भी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जिन्हें सपा लंबे समय से अपना मजबूत आधार मानती रही है. खासकर मुस्लिम वोटों को. इसीलिए सहारनपुर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद लगातार सपा पर हमलावर हैं. वो सपा पर मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं. उनका साफतौर पर कहना है कि सपा ने मुस्लिमों का केवल इस्तेमाल किया है.

लेकिन सपा के सामने चिंता सिर्फ मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं है. कांग्रेस दलित वोट बैंक में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है. राजेंद्र पाल को प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने दलित राजनीति के मोर्चे पर भी अपना दांव मजबूत करने का संकेत दिया है. यानी कांग्रेस एक तरफ मुस्लिम समीकरण में जगह बनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ दलित आधार को भी साध रही है.

कांग्रेस की रणनीति में जातीय समीकरण भी, सीटों का दबाव भी

अगर कांग्रेस मुस्लिम और दलित समीकरणों के साथ अपने संगठन को मजबूत करने में सफल होती है तो उसका अगला स्वाभाविक कदम विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग करना होगा. यहीं सपा के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है.

सपा अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें देती है या बराबरी के आसपास सीटों का बंटवारा करती है तो कांग्रेस को यूपी में अपना संगठन मजबूत करने और राजनीतिक जमीन तैयार करने का पर्याप्त अवसर मिल सकता है.

अखिलेश यादव के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस को पूरी तरह छोड़ना भी आसान नहीं है और उसे इतना मजबूत करना भी जोखिम भरा हो सकता है कि वह भविष्य में सपा के सामने ही खड़ी हो जाए. इसीलिए अखिलेश यादव आप के साथ नजदीकी बढ़ाकर एक प्रेशर कांग्रेस पर रखना चाहते हैं.

(लेखक पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर लेखन करते हैं. ये उनके निजी विचार है. इसका DNA के संपादकीय दृष्टिकोण, विचारों या आधिकारिक रुख से कोई संबंध नहीं है. DNA इस लेख में व्यक्त विचारों की जिम्मेदारी नहीं लेता है.)