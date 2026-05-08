Opinion: 2012 का सम्मेलन और सपा की चूक, कैसे मुलायम-अखिलेश की ‘अनुपस्थिति’ बनी ब्राह्मणों की स्थायी दूरी की वजह

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2012 का साल केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं था, बल्कि एक ऐसे संभावित सामाजिक पुनर्संतुलन का संकेत भी था, जिसमें समाजवादी पार्टी अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर एक व्यापक गठबंधन गढ़ सकती थी.

डॉ. शब्द प्रकाश

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2012 का साल केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं था, बल्कि एक ऐसे संभावित सामाजिक पुनर्संतुलन का संकेत भी था, जिसमें समाजवादी पार्टी अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर एक व्यापक गठबंधन गढ़ सकती थी. उस चुनाव में ब्राह्मण समुदाय का उल्लेखनीय झुकाव सपा की ओर दिखा था. लगभग 19 प्रतिशत ब्राह्मण वोट और 42 में से 22 ब्राह्मण उम्मीदवारों की जीत इस बात का संकेत थी कि एक नया भरोसा बन रहा है. एक ऐसा भरोसा जिसमें सपा को केवल एक जाति विशेष की पार्टी नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व की संभावना के रूप में देखा जाने लगा था. लेकिन, राजनीति में ये भरोसा जितनी तेजी से बनता है, उतनी ही तेजी से टूट भी सकता है और 2012 के बाद जो घटनाक्रम सामने आए, उन्होंने इसी उभरते हुए भरोसे को धीरे-धीरे खत्म कर दिया.

सत्ता में आने के तुरंत बाद आयोजित ब्राह्मण प्रतिनिधि सम्मेलन इसी भरोसे की पहली बड़ी परीक्षा था. प्रदेशभर से हजारों प्रतिनिधि इस उम्मीद के साथ आए थे कि उन्हें सीधे शीर्ष नेतृत्व से संवाद का अवसर मिलेगा और ये संदेश जाएगा कि उनका समर्थन केवल चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि राजनीतिक सम्मान में भी बदलेगा. लेकिन, जब मंच पर न मुलायम सिंह यादव पहुंचे और न ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो ये केवल एक औपचारिक अनुपस्थिति नहीं रही. ये एक ऐसा क्षण बन गया, जिसने पूरे कार्यक्रम की आत्मा बदल दी. वहां मौजूद प्रतिनिधियों के लिए ये संकेत साफ था कि जिस समाज ने सत्ता तक पहुंचाने में भूमिका निभाई, उसे उस स्तर का महत्व नहीं दिया जा रहा जिसकी उसने अपेक्षा की थी. राजनीति में प्रतीकों का महत्व बहुत बड़ा होता है, और उस दिन का खाली मंच धीरे-धीरे एक स्थायी राजनीतिक संदेश में बदल गया. एक ऐसा संदेश, जिसने समर्थन को सम्मान में नहीं, बल्कि दूरी में बदल दिया.

ब्राह्मण समीकरण आखिर क्यों था जरूरी?

2012 का जनादेश सपा के लिए केवल सरकार बनाने का अवसर नहीं था, बल्कि अपनी छवि को पुनर्परिभाषित करने का भी मौका था. ब्राह्मण समाज, जो लंबे समय तक सपा से दूरी बनाए हुए था. उसने उस चुनाव में जिस स्तर पर समर्थन दिया, वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक संकेत होता है कि वो अपने सामाजिक आधार को विस्तारित कर सकता है. लेकिन ऐसे अवसर केवल चुनावी रणनीति से नहीं, बल्कि उसके बाद के व्यवहार और निर्णयों से मजबूत होते हैं. ब्राह्मण प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान जो हुआ, उसने इस पूरे अवसर को कमजोर कर दिया. ये केवल एक कार्यक्रम की चूक नहीं थी, बल्कि ये उस राजनीतिक संवेदनशीलता की कमी का उदाहरण बन गया, जिसकी अपेक्षा एक नई सामाजिक साझेदारी से की जाती है.

यहां ये भी समझना जरूरी है कि सपा से पहले जिस बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, उसने भी ब्राह्मण समीकरण को जोड़कर ही यूपी में सरकार बनाई थी. इसके लिए बसपा को अपना नारा 'तिलक-तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार', से बदलकर 'हाथी नहीं गणेश है-ब्रह्मा, विष्णु, महेश है' करना पड़ा था. साफ है कि जब कोई वर्ग पहली बार भरोसा करता है, तो वो केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि संवाद और सम्मान की भी अपेक्षा करता है और जब ये अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो निराशा केवल क्षणिक नहीं रहती, बल्कि धीरे-धीरे एक स्थायी धारणा में बदल जाती है.

प्रतीक से धारणा तक का सफर

ब्राह्मण प्रतिनिधि सम्मेलन एक ऐसा मंच था, जहां सपा उस भरोसे को मजबूत कर सकती थी, जो चुनाव के दौरान बना था. लेकिन शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति ने इस मंच को एक अलग ही अर्थ दे दिया. शिवपाल सिंह यादव ने कार्यक्रम को संभालने की कोशिश की, ब्राह्मण नेताओं के योगदान का उल्लेख किया, आश्वासन भी दिए, लेकिन राजनीति में कई बार व्यक्ति नहीं, बल्कि उपस्थिति मायने रखती है. जिस स्तर का नेतृत्व अपेक्षित था, वो वहां नहीं था और यही बात सबसे ज्यादा गहरी लगी. ये घटना धीरे-धीरे एक राजनीतिक स्मृति में बदल गई. ये केवल उस दिन तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाले सालों में जब भी सपा और ब्राह्मण समाज के रिश्तों की बात हुई, ये उदाहरण सामने आता रहा. यही वो बिंदु था जहां से उपेक्षा की भावना ने आकार लेना शुरू किया.

रणनीतिक संतुलन या स्पष्टता की कमी

उस समय ये तर्क भी दिया गया कि ये अनुपस्थिति एक तरह का राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश थी. मुलायम सिंह यादव शायद ये नहीं चाहते थे कि ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक झुकाव दिखाने से उनके पारंपरिक वोट बैंक में कोई असहजता पैदा हो. लेकिन राजनीति में संतुलन तभी सफल होता है, जब संदेश स्पष्ट हो. जब संदेश अधूरा या अस्पष्ट होता है, तो वो संतुलन नहीं, बल्कि असमंजस पैदा करता है. 2012 का ये घटनाक्रम इसी असमंजस का उदाहरण बन गया. एक तरफ ब्राह्मणों को साथ लाने की कोशिश, दूसरी तरफ उनके साथ स्पष्ट संवाद की कमी, इसने एक ऐसी स्थिति बना दी, जिसमें भरोसा टिक नहीं पाया.

इटावा जैसे प्रकरणों ने बढ़ती खाई को और बढ़ाया

ब्राह्मण सम्मेलन के बाद जो दूरी शुरू हुई, उसे आगे की घटनाओं ने और गहरा कर दिया. प्रदेश में साल 2012 से 2017 के बीच कई ऐसे मामले सामने आए, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के भीतर असुरक्षा और उपेक्षा की भावना को मजबूत किया. इनमें इटावा की उर्मिला बाजपेयी का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा. इस घटना में जिस तरह एक महिला के साथ सार्वजनिक रूप से अमर्यादित व्यवहार किया गया और गले में जूतों की माला पहनाकर गधे पर घुमाने के साथ ही परिवार के साथ मारपीट की गई, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया. ये केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि इसने सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक प्रतिक्रिया दोनों पर सवाल खड़े किए. आरोप ये भी लगे कि कार्रवाई में अपेक्षित तेजी और कठोरता नहीं दिखाई गई.

इस घटना का प्रभाव इसलिए और गहरा था. क्योंकि इसे एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा गया. पीड़ित परिवार ब्राह्मण था, जबकि शोषणकर्ता उस यादव समुदाय से आता था, जिसे समाजवादी पार्टी अपनी वोटबैंक की गारंटी समझती है. तो जांच समेत पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया में जो भी हीला-हवाली हुई वो भी लोगों के सामने आ गई और उससे लोगों की राजनीतिक धारणा दीर्घकाल के लिए प्रभावित हुई.

घटनाओं की शृंखला और बनती धारणा

इटावा की घटना कोई अकेली घटना नहीं थी. साल 2012 से 2017 के बीच कई छोटे-बड़े प्रकरण सामने आए, जिनमें ब्राह्मण समाज के साथ दुर्व्यवहार, अपराध या प्रशासनिक उदासीनता के आरोप लगे. हर घटना अपने आप में भले अलग रही हो, लेकिन सामूहिक रूप से उन्होंने एक धारणा बना दी. ये धारणा थी कि ब्राह्मण समाज का समर्थन राजनीतिक रूप से उपयोग तो किया गया, लेकिन उन्हें वो सुरक्षा और सम्मान नहीं मिला, जिसकी अपेक्षा थी. राजनीति में धारणा कई बार वास्तविकता से ज्यादा प्रभावशाली होती है और जब ये धारणा बन जाती है, तो उसे बदलना आसान नहीं होता.

वर्तमान राजनीति और पुरानी स्मृतियों का टकराव

आज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को फिर से साधने की कोशिश करती नजर आती है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे मुद्दों पर उनका रुख इसी प्रयास का हिस्सा माना जाता है, जहां ये संदेश देने की कोशिश होती है कि पार्टी ब्राह्मण हितों के प्रति संवेदनशील है. लेकिन राजनीति में केवल वर्तमान की रणनीति पर्याप्त नहीं होती. अतीत की स्मृतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं. 2012 का सम्मेलन और उसके बाद की घटनाएं आज भी उस स्मृति का हिस्सा हैं, जो निर्णय को प्रभावित करती हैं.

अवसर को समीकरण में बदलने के लिए चाहिए पर्याप्त संवेदनशीलता

साल 2012 का ब्राह्मण सम्मेलन और उसके बाद का घटनाक्रम यह दिखाता है कि राजनीति में भरोसा बनाना जितना कठिन है. उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन है. एक चूक, एक संकेत, एक घटना... ये सब मिलकर एक बड़े सामाजिक समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं. समाजवादी पार्टी के लिए ये एक ऐसा उदाहरण है, जहां एक संभावित सामाजिक गठबंधन को स्थायी रूप नहीं मिल पाया.

आज जब वो उस खोए हुए भरोसे को फिर से पाने की कोशिश कर रही है, तो ये समझना जरूरी है कि भरोसा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि निरंतर व्यवहार और स्पष्ट संदेश से बनता है और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है. राजनीति में अवसर मिलते हैं, लेकिन उन्हें रिश्तों में बदलने के लिए केवल रणनीति नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और निरंतरता भी जरूरी होती है. कहीं न कहीं इस स्तर पर आज भी समाजवादी पार्टी में पर्याप्त संवेदनशीलता की कमी दिखती है और यही कारण है कि ब्राह्मण समाज से जुड़ाव की उनकी मंशा अधूरी रह जाएगी.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और ऐतिहासिक विषयों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं. विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लेखन करते हैं.)

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