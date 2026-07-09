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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Kargil Vijay: भारतीय सेना को किसने दी थी कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर? बर्फ पर जूतों के निशान से कैसे खुली पोल

2 मई 1999 को ताशी नामग्याल पहाड़ों पर किसी सामान्य काम से नहीं, बल्कि अपने खोए हुए याक को ढूंढने निकले थे. बीच रास्ते में उन्हें बर्फ में कुछ संदिग्ध हलचल दिखाई दी. उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो सैनिक जैसे दिख रहे थे, वे पठानी सूट और भारी विंटर गियर में थे. वे लोग बर्फ को काटकर रास्ते बना रहे थे.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 09, 2026, 07:25 PM IST

Kargil Vijay: भारतीय सेना को किसने दी थी कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर? बर्फ पर जूतों के निशान से कैसे खुली पोल

2 मई 1999 को ताशी नामग्याल ने देखे थे घुसपैठिये. (फोटो- IANS)

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  • मई 1999 में पहली बार बटालिक में घुसपैठ का पता चला.
  • लद्दाख के एक चरवाहे ताशी नामग्याल ने दी थी सेना को खबर.
  • 2 मई 1999 को ताशी नामग्याल ने पहली बार देखे थे घुसपैठिये.

साल 1998 की सर्दियों में पाकिस्तान ने एक बड़ी साजिश रची. सर्दियों में भारतीय सेना ऊंची बर्फीली चोटियों से नीचे आ गई तब पाकिस्तानी फौज ने पीठ में खंजर घोपते हुए कारगिल, बटालिक और द्रास में कई अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया. पाकिस्तानी फौज का इरादा बड़ा खतरनाक था. ऊंची चोटियों से नेशनल हाइवे एन एच 1 अल्फा को पाकिस्तानी सीधे निशाने पर लेना चाहते थे ताकि लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाली एक मात्र सड़क को भारतीय सेना की मूवमेंट रोकी जा सके. पाकिस्तानी फौज का प्लान था कि एन एच 1 अल्फा पर फायरिंग कर भारतीय सेना की सप्लाई लाइन काट दी जाए और भारत को सियाचिन पर कब्जा छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए. भारत की खुफिया एजेंसियों की इसकी खबर नहीं लगी. यहां तक कि सेना को भी इस घुसपैठ का पता नहीं चला. मई 1999 में लद्दाख के एक चरवाहे ताशी नामग्याल ने पहली बार इस इलाके में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ को पहचाना. उन्होंने ही सेना को इसकी जानकारी दी थी.

कारगिल में पाकिस्तानी घुपैठ का पता कैसे चला?

ताशी नामग्याल बटालिक के गोरखुन गांव के रहने वाले थे. एक सामान्य चरवाहे ताशी नामग्याल को ही सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठ का पता चला. एक इंटरव्यू में ताशी नामग्याल बताते हैं कि ये 2 मई 1999 की तारीख थी जब उन्हें किसी काम की वजह से ऊपर पहाड़ों पर जाना पड़ा. यहां उन्होंने चारो तरफ फैली बर्फ के बीच बना रास्ता और पैरों के निशान देखे. कुछ दूर उन्हें 6 लोग भी नजर आए. ताशी नामग्याल नीचे आए और सेना की एक यूनिट को इसकी खबर दी. 

ताशी नामग्याल कहते हैं 2 मई की ही राज उनसे मिलने सेना के एक हवलदार आए और कहा कि सुबह 5 बजे तैयार रहना. हम उस जगह पर जाएंगे जहां आपने 6 लोग और बर्फ के बीच रास्ता देखा था. लेकिन इस रात भारी बारिश हुई. ताशी नामग्याल को ये भी डर लगने लगा कि बारिश के कारण बर्फ में बने रास्ते तो सपाट हो गए होंगे. कहीं उन्हें झूठा न समझ लिया जाए. 

ताशी नामग्याल आगे बताते हैं कि 3 मई को उनके साथ सेना के करीब तीस जवान उस जगह पर गए. पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी वाली जगह पर पहुंचने से पहले ताशी नामग्याल ने भारतीय सैनिकों को सतर्क भी किया. उन्हें इलाके की समझ थी क्योंकि वह यहीं पैदा हुए थे. जब भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें 50 से 60 घुसपैठिये दिखे. ये पहली बार था जब बटालिक क्षेत्र में पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ का पता चला था. इसके बाद भारतीय सेना ने घुसपैठियों को मार गिराने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया. 

ताशी नामग्याल उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि इसके बाद भी सेना की जो टुकड़ियां आईं सबको उन्होंने ही रास्ता दिखाया. आगे ये लड़ाई भीषण होती गई. ताशी नामग्याल और गांव वालों ने इस लड़ाई में भारतीय सेना को पूरा सहयोग किया. ऊंची चोटियों तक पहुंचने का रास्ता दिखाना हो या खाना-पानी और राशन पहुंचाना, गांव वालों ने भारतीय सेना की खूब मदद की. युद्ध में विजय मिलने के बाद ताशी नामग्याल का भारतीय सेना ने सम्मान भी किया. दिसंबर 2022 में उनकी मृत्यु हो गई. भारतीय सेना ने ताशी नामग्याल का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया. 

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