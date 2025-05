Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम हमले में मारे गए मजलूमों के परिजनों ने खुशी जाहिर की है और पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है.

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 भारतीय की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है. दरअसल, भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को उड़ा दिया है और कुल 3 लोग मारे गए हैं, जिसके बाद पहलगाम में मारे गए मजलूमों के परिजनों ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है और अपनी खुशी भी जाहिर की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ क्या कहा है.

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने कहा, "उन आतंकियों ने जिस तरह से हमारी बेटियों का सिन्दूर मिटाया है. उसके बाद ये एक करारा जवाब है. इस ऑपरेशन का नाम सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए. मैं दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करती हूं"

#WATCH | #OperationSindoor | Wife of Shubham Dwivedi who lost his life in #PahalgamTerroristAttack, says, "I want to thank PM Modi for taking revenge for my husband's death. My entire family had trust in him, and the way he replied (to Pakistan), he has kept our trust alive. This… pic.twitter.com/SbSsFcWU1k — ANI (@ANI) May 7, 2025

शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा, "मेरे पति की मौत का बदला लेने के लिए मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूं. मेरे पूरे परिवार को उन पर भरोसा था और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है. उन्होंने हमारे भरोसे को बरकरार रखा है. यह मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है. मेरे पति जहां भी हैं, उन्हें आज शांति मिली होगी." इतना ही नहीं पहलगाम हमले के पीड़ितों के रिश्तेदारों ने भी ऑरेशन सिंदूर की सराहना की है. उन्होंने कहा, "सेना को सलाम, पीएम मोदी को धन्यवाद."

Pune | On #OperationSindoor, Pragati Jagdale, wife of Santosh Jagdale who was killed in Pahalgam terror attack, says, "It's a befitting reply after the way those terrorists erased the vermilion of our daughters...On hearing the name of this operation, I got tears in my eyes. I… pic.twitter.com/F9AcqHWANk May 7, 2025

क्या है ऑपरेशन सिंदूर?

पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला आखिरकार भारत ने ले ही लिया. सिंदूर मिटाने वालों का भारतीय सेना ने नामों निशान मिटा दिया. आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' को लॉन्च किया है. इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान और PoK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया. हमले के बाद से पाकिसतान बौखलाया हुआ है.

