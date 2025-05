भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. वह भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है. भारत ने इस मुद्दे पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिसरी, भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान की करतूत की एक-एक कर पोल खोली. विक्रम मिसरी ने कहा कि पाकिस्तान झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहा है. भारत की कार्रवाई उसके सैन्य ठिकानों पर नहीं की गई, बल्कि आंतकियों के ठिकानों पर किया गया.

विदेश सचिव ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि बड़ी अजीब बात है. वैसे पाकिस्तान कहता है कि वह आतंकियों के साथ नहीं है, लेकिन उन्हीं के शवों को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर अंतिम संस्कार कर रहा है. आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी शामिल हो रही है. ऐसा लगता है कि आतंकवादियों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना पाकिस्तान में एक प्रथा है.

'उकसाया तो अंजाम भुगतने को रहे तैयार'

भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक आंतकवादियों को जवाब देने की कार्रवाई थी, न कि युद्ध की शुरुआत थी. लेकिन अगर अब उसने तनाव बढ़ना का प्रयास किया तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा. इसलिए पाकिस्तान को निर्णय लेना है.

पाकिस्तान की झूठ की खोली पोल

विदेश सचिव ने कहा, 'पाकिस्तान की झूठ बोलने की आदत बन गई है. लेकिन उसका झूठ पकड़ा जाता है. हमने मुंबई हमले, पठानकोट, उरी और न जाने कितने हमलों के फॉरेंसिंक सबूत दिए. लेकिन वह हर बार मुकर गया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंक का केंद्र बन चुका है. वह दशकों से आतंकवादी घटनाओं की वजह से गुमराह करता आया है. खास बात यह है कि UNSC में पहलगाम हमले को लेकर बयान जारी करने की बात चल रही थी, तब पाकिस्तान ने TRF के प्रस्ताव का विरोध किया था. जबकि TRF ने खुद पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी.

