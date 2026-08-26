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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पाकिस्तान के किराना हिल्स पर क्या हुआ था? भारत ने किया था हमला! पूर्व CDS ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी

पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के परमाणु केंद्र किराना हिल्स पर भारतीय ड्रोन गिरने को लेकर बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 26, 2026, 06:31 AM IST

पाकिस्तान के किराना हिल्स पर क्या हुआ था? भारत ने किया था हमला! पूर्व CDS ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मची तबाही का मंजर (Image- X & ANI)

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पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के परमाणु केंद्र यानी किराना हिल्स पर जो भारतीय ड्रोन गिरा था, उसे लेकर अब बातें पूरी तरह साफ हो चुकी हैं. ये हमला जानबूझकर नहीं किया गया था. इस घटना से पर्दा उठाते हुए पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि किराना हिल्स पर जो हमला हुआ, वह असल में एक हादसा था.

दिल्ली के विवेकानंद केंद्र में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि भारत का एक ड्रोन, जो शायद इजरायल में बना 'हारोप' ड्रोन था, दुश्मन के रडार की तलाश में उड़ रहा था. घूमते-घूमते जब उसका ईंधन खत्म होने लगा, तो वह वहीं किराना हिल्स की पहाड़ियों में जाकर गिर गया. 

किराना हिल्स को निशाना बनाने का नहीं था इरादा

जनरल चौहान ने तत्कालीन एयर मार्शल ए.के. भारती की बात का समर्थन करते हुए कहा कि भारत का इरादा कभी भी किराना हिल्स को निशाना बनाने का नहीं था. उन्होंने पूरे मामले की वजह समझाते हुए कहा कि हमले से पहले हमने सरगोधा और किराना हिल्स के आसपास काफी संख्या में ये ड्रोन भेजे थे. यह इलाका सरगोधा से करीब 10 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है. 

ईंधन खत्म होते ही ड्रोन पहाड़ी से टकराया

उन्होंने कहा कि इन ड्रोन का काम आसमान में घूमकर रडार ढूंढना होता है. इनकी एक तय समय-सीमा होती है, जैसे कि लगभग दो घंटे, अगर इस दौरान इन्हें कोई सही ठिकाना नहीं मिलता, तो ईंधन खत्म होते ही ये किसी भी नजदीकी जगह से टकराकर धमाका कर देते हैं. इस केस में भी यही हुआ और ड्रोन पहाड़ी से जा टकराया. 

एक और बड़ा खुलासा किया

इस बातचीत में पूर्व सीडीएस ने एक और बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि भारतीय वायु सेना को पाक अधिकृत कश्मीर के स्कार्दू में हमला करने की हरी झंडी मिल चुकी थी. लेकिन आखिरी वक्त में वहां का मौसम इतना खराब हो गया कि इस योजना को रद्द करना पड़ा. 

धुंध और खराब मौसम के कारण बदला प्लान

जनरल चौहान ने बताया कि जब एयर चीफ ने उनसे सरगोधा पर हमला करने की इजाजत मांगी, तो उन्होंने तुरंत हां कह दिया और दो और ठिकानों को चुनने के लिए कहा. उनमें से एक ठिकाना स्कार्दू ही था. सब कुछ तय था, लेकिन स्कार्दू में धुंध और खराब मौसम के कारण वायु सेना को तुरंत अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और उन्होंने अपना रुख भोलाड़ी की तरफ कर लिया. 

सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा था तबाही का मंजर

भोलाड़ी पर हुआ यह हमला 10 मई की इस पूरी सैन्य कार्रवाई का सबसे असरदार और चर्चित हिस्सा बन गया. इस सटीक हमले को गांधीनगर स्थित वायु सेना के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने अंजाम दिया था. बाद में सैटेलाइट तस्वीरों से इस हमले की तबाही साफ नजर आई.

तस्वीरों में दिखा कि भोलाड़ी के विमान हैंगर की मजबूत छत टूटकर अंदर धंस गई थी. धमाका इतना जबरदस्त था कि उसके अवशेष और मलबा रनवे तक फैल गए थे. सबसे खास बात यह रही कि आसपास की किसी और इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे साबित होता है कि भारतीय वायु सेना ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर सिर्फ अपने तय लक्ष्य को ही तबाह किया था. 

ये भी पढ़ें- भारत आएगा अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का F-35 फाइटर जेट, PAK बॉर्डर के पास भरेगा उड़ान, क्या है प्लान?

 

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