भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है. भारत के इस बदले के बाद देश के कई एयरपोर्ट्स की उड़ानें प्रभावित हुई हैं.

पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला आखिरकार भारत ने ले ही लिया. सिंदूर मिटाने वालों का भारतीय सेना ने नामों निशान मिटा दिया. आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' को लॉन्च किया है. इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान और PoK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया. हमले के बाद से पाकिसतान बौखलाया हुआ है. भारत के इस बदले से देश के कई एयरपोर्ट्स की उड़ानें प्रभावित हुई हैं. ऐसे में उड़ानों को लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है.

इंडिगो एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

इंडिगो एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि क्षेत्र की बदली हुई हवाई परिस्थितियों के कारण श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ और धर्मशाला से आने-जाने वाली हमारी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। बीकानेर से आने-जाने वाली उड़ानें भी मौजूदा हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों से प्रभावित हैं.

#6ETravelAdvisory: Due to changing airspace conditions in the region, our flights to and from #Srinagar, #Jammu, #Amritsar, #Leh, #Chandigarh and #Dharamshala are impacted. We request you to check your flight status at https://t.co/CjwsVzFov0 before reaching the airport.

इंडिगो द्वारा स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि बीकानेर से आने-जाने वाली उड़ानें भी मौजूदा हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों से प्रभावित हैं. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले https://bit.ly/31paVKQ पर अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें.

स्पाइसजेट ने दी जानकारी

स्पाइसजेट एयरलाइंस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मौजूदा स्थिति के कारण, धर्मशाला (DHM), लेह (IXL), जम्मू (IXJ), श्रीनगर (SXR) और अमृतसर (ATQ) सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवाई अड्डे अगले आदेश तक बंद हैं. प्रस्थान, आगमन और परिणामी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं और उड़ान की स्थिति की जांच करें.

