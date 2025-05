भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है. इसमें बुधवार सुबह तक 15 लोगों की मौत हो गई. इसमें पुंछ सीमा पर तैनात भारतीय सेना का एक जवान भी पाकिस्तान की तरफ से चली गोली की चपेट में आ गया. सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार दिन में सीमा पार से हुई गोलाबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. यहां इलाज के दौरान जवान शहीद हो गया.

भारतीय सेना की 16वीं कोर के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्विट में कहा कि ‘जीओसी और व्हाइट नाइट कोर के सभी रैंक 5 एफडी रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं. उन्होंने 07 मई 25 को पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी. हम पुंछ सेक्टर में निर्दोष नागरिकों पर लक्षित हमलों के सभी पीड़ितों के साथ एकजुटता में खड़े हैं.’

Lance Naik Dinesh Kumar of 5 Field Regiment laid down his life on 07 May during Pakistan Army shelling.

We also stand in solidarity with all victims of the targeted attacks on innocent civilians in Poonch Sector: Indian Army’s White Knight Corps pic.twitter.com/l1ICtpQj4A