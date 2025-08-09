Twitter
पाकिस्तान का फाइटर जेट 300 किमी दूर से हुआ ढेर, IAF चीफ ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स

अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा

Sleeping With Mouth Open: मुंह खोलकर सोते हैं आप? कहीं आपको तो नहीं है ये बीमारी

धराली में बचाव अभियान तेज, 566 लोग निकाले गए, 50 अब भी लापता, सेना ने बहाल की मोबाइल कनेक्टिविटी

दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, लगातार भारी बारिश से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हुईं

Musical Program Shaurya Dhun: देश के वीरों को श्रद्धांजलि! स्वतंत्रता दिवस से पहले WAVES OTT पर चला म्यूजिकल प्रोग्राम ‘शौर्य धुन’

Numerology: अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं इस मूलांक के लड़के, हर सुख-दुख में देते हैं साथ

Numerology: इन 2 तारीखों को जन्मे लोग अपनों से ही करते हैं दगाबाजी, इनके लिए है ये मुहावरा-ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे इन्होंने ठगा नहीं

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट और एक AWACS विमान को मार गिराया. IAF ने 300 किलोमीटर दूर से सतह से हवा में हमले का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया.

राजा राम

Updated : Aug 09, 2025, 07:22 PM IST

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस अभियान में पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान मार गिराया गया. खास बात यह रही कि इनमें से एक लक्ष्य को सतह से हवा में 300 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में IAF चीफ ने इस ऑपरेशन के अहम पलों और पाकिस्तान को हुए बड़े नुकसान के बारे में विस्तार से बताया.

भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल एल. एम. कात्रे मेमोरियम लेक्चर के 16वें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट और एक बड़ा विमान, जो या तो एयरक्राफ्ट था या फिर एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS), को मार गिराया गया. AWACS को 300 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया गया, जो सतह से हवा में मार करने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है.

खुफिया इनपुट मिला था

IAF चीफ ने कहा कि उन्हें खुफिया इनपुट मिला था कि पाकिस्तान के एक AWC हैंगर में AWACS और कुछ F-16 विमान रखरखाव में हैं. इसी जानकारी के आधार पर हवाई क्षेत्र और वहां मौजूद अहम इमारतों को निशाना बनाने का फैसला लिया गया. मुख्य भवन, जिसे कभी-कभी सिविल टर्मिनल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, पर भी हमला किया गया.

यह भी पढ़ें: धराली में बचाव अभियान तेज, 566 लोग निकाले गए, 50 अब भी लापता, सेना ने बहाल की मोबाइल कनेक्टिविटी

सौभाग्य से मुझे यह दिन देखने को मिला

सुकूर एयरबेस पर किए गए हमले में UAV हैंगर और रडार साइट को भी ध्वस्त किया गया. उन्होंने बताया कि पहले और बाद के दृश्य यह साफ दिखाते हैं कि टारगेट पूरी तरह तबाह हो गए. AWC हैंगर पर दोबारा हमला कर वहां मौजूद विमान को भी निशाना बनाया गया. सरगोधा एयरबेस का जिक्र करते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा, 'हमने हमेशा ऐसे दिनों का सपना देखा था, जब हमें पाकिस्तान के एफ-16 विमानों को मार गिराने का मौका मिलेगा. सौभाग्य से मुझे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले यह दिन देखने को मिला.'

