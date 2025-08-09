पाकिस्तान का फाइटर जेट 300 किमी दूर से हुआ ढेर, IAF चीफ ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट और एक AWACS विमान को मार गिराया. IAF ने 300 किलोमीटर दूर से सतह से हवा में हमले का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया.

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस अभियान में पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान मार गिराया गया. खास बात यह रही कि इनमें से एक लक्ष्य को सतह से हवा में 300 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में IAF चीफ ने इस ऑपरेशन के अहम पलों और पाकिस्तान को हुए बड़े नुकसान के बारे में विस्तार से बताया.

भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल एल. एम. कात्रे मेमोरियम लेक्चर के 16वें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट और एक बड़ा विमान, जो या तो एयरक्राफ्ट था या फिर एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS), को मार गिराया गया. AWACS को 300 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया गया, जो सतह से हवा में मार करने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है.

खुफिया इनपुट मिला था

IAF चीफ ने कहा कि उन्हें खुफिया इनपुट मिला था कि पाकिस्तान के एक AWC हैंगर में AWACS और कुछ F-16 विमान रखरखाव में हैं. इसी जानकारी के आधार पर हवाई क्षेत्र और वहां मौजूद अहम इमारतों को निशाना बनाने का फैसला लिया गया. मुख्य भवन, जिसे कभी-कभी सिविल टर्मिनल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, पर भी हमला किया गया.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Speaking on Operation Sindoor, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh says, "...In Balakot, we could not get anything from inside, and it became a big issue trying to tell our own people, unfortunately, as to what we have been able to… pic.twitter.com/S7fJeqnBuZ — ANI (@ANI) August 9, 2025

सौभाग्य से मुझे यह दिन देखने को मिला

सुकूर एयरबेस पर किए गए हमले में UAV हैंगर और रडार साइट को भी ध्वस्त किया गया. उन्होंने बताया कि पहले और बाद के दृश्य यह साफ दिखाते हैं कि टारगेट पूरी तरह तबाह हो गए. AWC हैंगर पर दोबारा हमला कर वहां मौजूद विमान को भी निशाना बनाया गया. सरगोधा एयरबेस का जिक्र करते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा, 'हमने हमेशा ऐसे दिनों का सपना देखा था, जब हमें पाकिस्तान के एफ-16 विमानों को मार गिराने का मौका मिलेगा. सौभाग्य से मुझे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले यह दिन देखने को मिला.'

