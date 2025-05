Pahalgam attack revenge: आज 14 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला ले लिया है. भारत के राफेल और सुखोई ने पाक में घुसकर जो तांडव किया है उसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएंगा.

Pahalgam attack revenge: जिस बात का डर पाकिस्तान को बीते कई दिनों से सता रहा था आखिरकार वहीं हुआ. जिस तरह से आतंकियों ने पहलगाम में बेगुनाह लोगों को चुन-चुनकर मारा था ठीक उसी प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को धरासाई किया है. 6 मई की रात को 1.45 बजे भारतीय सेना के फाइटर जेट पाकिस्तान में करीब 100 किमी भीतर तक गए और 9 आतंकी ठिकानों को मार गिराया. पहलगाम में जो हुआ उस दिन 22 तारीख थी और आज 7 मई है, यानी भारत ने बेगुनाह लोगों की मौत का बदला मात्र 14 दिन में ले लिया.

24 मिसाइलें दागी गई है

भारत की तरफ से की गई इस स्ट्राइक में अब 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, वहीं 9 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया गया है. इस ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के साथ-साथ सुखोई फाइटर जेट भी शामिल थे. इसी कड़ी में Former Chief of Army Staff of the Indian Army मनोज नरवणे ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि "अभी पिक्चर बाकी है."खबरों के मुताबिक भारतीय जलसेना थलसेना और वायूसेना समेत ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है. इस पूरे मिशन में कुल मिलाकर 24 मिसाइलें दागीं गई है, वहीं इस मिशन में राफेल और सुखोई फाइटर जैट शामिल किये गए हैं.

ये भी पढ़ेंः Operation Sindoor: 'यही मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है' पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के परिजनों ने जाहिर की खुशी, PM मोदी को दिया धन्यवाद

पहलगाम का बदला

दरअसल ये पूरी कार्यवाही पहलगाम हमले के बदले के रुप में की गई हैं. बता दें कि एक नवविवाहिता के पति को उसके सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई. आतंकियों ने महिला से कहा- जाकर मोदी को बता देना. भारत की एयर स्ट्राइक पर पीड़ित संगीता गणबोटे ने कहा 'सेना की कार्रवाई अच्छी है और इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर महिलाओं का सम्मान किया है. मैं आज भी रोती हूं. हम प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने करारा जवाब दिया है.'

ये भी पढ़ेंः Operation Sindoor: 1 बम और 3 बदले, Bahawalpur की मस्जिद का क्या था संसद अटैक, पुलवामा ब्लास्ट और उड़ी हमले से नाता