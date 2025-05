BSF Press Brief: भारत वायूसेना द्वारा जब से पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया गया तब लगातार इस मिशन के बारे में जानकारी दी जा रही है. आज यानी मंगलवार को फिर से बीएसएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वीडियो जारी किया गया है. इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी और भी जानकारी शेयर की गई है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीएसएफ की तरफ से कहा गया कि हम अपनी दो पोस्ट का नाम अमर शहीद जवानों के नाम पर रखना चाहते है जिसके लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं.

शहीदों के नाम पर दो पोस्ट के नाम

जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने कहा, हमारे पुरुष और महिला कर्मी सीमा की बाड़ के पार भी चौकियों पर तैनात थे. पाकिस्तान के साथ गोलीबारी में हमने बीएसएफ के सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, कांस्टेबल दीपक कुमार और भारतीय सेना के नायक सुनील कुमार को खो दिया. हम अपनी दो पोस्ट का नाम अपने खोए हुए कर्मियों के नाम पर रखने का प्रस्ताव भेज रहे हैं और एक पोस्ट का नाम 'सिंदूर' रखने का प्रस्ताव भेज रहे हैं.

#WATCH | Jammu | On confidence-building measures in border villages, BSF IG Jammu Shashank Anand says, "Border domination by us is being done continuously. We are encouraging the farmers living in border villages to reap their crop. Our farmers conduct their agricultural activity… pic.twitter.com/PmdSY9TzYv