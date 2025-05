जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षबलों ने एनकाउंटर में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया. इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल चीफ कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे भी मारा गया है. बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले में कुट्टे का नाम भी सामने आया था. जिसके बाद सेना ने उसके घर को भी ढहा दिया था. सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ केल्लर के शुकरू वन क्षेत्र में हुई.

शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि शोफियां जिले के केल्लर के जंगलों में कुछ आंतवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी. सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. जैसे ही सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया जंगलों में छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. जिसका सुरक्षाबलों ने जोरदार जवाब दिया. इस गोलीबारी में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मारे गए.

अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय इंडियन आर्मी (ADGP of Public Information Indian Army) के एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर कर आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की गई. उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें 'ऑपरेशन केल्लर' लिखा हुआ है.

ADGP की पोस्ट में बताया, 'ऑपरेशन केल्लर 13 मई 2025 को राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की स्पेशल इंटेलिजेंस के आधार पर शोपियां के शोकल केल्लर क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली. भारतीय सेना ने तलाशी और विनाश ऑपरेशन शुरू किया. इस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी की. जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और तीन आतंकवादी मारे गए. फिलहाल ऑपरेशन अभी जारी है.'

कौन है आतंकी शाहिद कुट्टे?

मारे गए आतंकियों में लश्कर के प्रॉक्सी ग्रुप टीआरएफ का कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे भी था. कुट्टे पिछले 3 सालों में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था. पहलगाम हमले में भी उसका अहम रोल बताया जा रहा है. सेना के खुफिया सूत्रों के मुताबिक, कुट्टे लश्कर के नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था. उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान से हथियार, विस्फोटक और फंडिंग लाने की थी. जिसे वह कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता था.

OPERATION KELLER



On 13 May 2025, based on specific intelligence of a #RashtriyasRifles Unit, about presence of terrorists in general area Shoekal Keller, #Shopian, #IndianArmy launched a search and destroy Operation. During the operation, terrorists opened heavy fire and fierce… pic.twitter.com/KZwIkEGiLF