क्या 'AC वाले नेता' हो गए हैं अखिलेश यादव? राजभर बोले- उनके पास दो ही काम- X पर पोस्ट और प्रेस कांफ्रेंस में आराम!

अखिलेश यादव पर इन दिनों योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर खूब हमलावर हैं. उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख AC के कमरों में बैठकर सत्ता वापसी के सपने देख रहे हैं.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पिछले दो चुनावों में यूपी की जनता ने नकार दिया है. अब 2027 में अखिलेश यादव फिर से सत्ता में वापसी की तैयारियों में तो लगे है, लेकिन उनकी तैयारियों पर उनके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं. सवाल इसका कि अखिलेश यादव जिस तरह की सुस्त तैयारियों में लगे हैं, क्या वह सत्ता वापसी के लिए काफ़ी है?

अखिलेश यादव के विरोधी अक्सर उनकी राजनीति पर निशाना साधते हैं कि आखिर जमीनी राजनीति से दूर अखिलेश यादव सोशल मीडिया और AC के कमरों में बैठकर सत्ता वापसी करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हैं? यहाँ तक कि अखिलेश यादव को ‘AC वाला नेता’ बता भी कहाँ जाने लगा है.

AC के कमरों से अखिलेश को मोह!

AC के कमरों में बैठकर यूपी की कमान वापस पाने का सपना देख रहे है अखिलेश यादव पर इन दिनों योगी सरकार में मंत्री OP राजभर भी खूब हमलावर हैं. OP राजभर ने अभी हाल ही में अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि उनके (अखिलेश यादव के) पास अब दो ही काम बचे हैं- एक X पर पोस्ट करना और दूसरा प्रेस कांफ्रेंस करना. वैसे देखा भी यही जा रहा है कि अखिलेश यादव सत्ता वापसी के लिए X और प्रेस कांफ्रेंस को ही मूल मंत्र मानकर चल रहे हैं.

सपा कार्यकर्ताओं की शिकायत—भैया नहीं मिलते!

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कई बार यह बयान दिया है कि उन्हें(अखिलेश यादव को) एसी (AC) के कमरों से बाहर निकलकर जमीन पर जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए. कहा जाता है कि सपा कार्यकर्ताओं में भी इस बात की शिकायत रहती है कि वो अपनी बात अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचा पाते, उनसे मिल नहीं पाते.

वैसे भी पिछले कई समय से अखिलेश यादव ना तो सड़कों पर दिखे और ही सत्ता पक्ष के ख़िलाफ़ किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करते देखे गए हैं जो भी हमले उन्होंने सरकार पर किए वो या तो सोशल मीडिया पर थे ता फिर प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिए हुए. जनता के मुद्दों पर ज़मीनी संघर्ष तो अखिलेश यादव के लिए टेढ़ी खीर जैसा हो गया है.

अखिलेश के मुक़ाबले सीएम योगी हैं एकदम अलग

वहीं दूसरी तरफ़ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगातार जमीन से जुड़े हुए हैं. उनके कार्यक्रम करीब प्रतिदिन आम जनता के बीच होते हैं, वो भी तब जब उनके पास पूरे प्रदेश का जिम्मा है. उनके और जनता के बीच का कनेक्शन भी काफी सहज है. उनकी मेहनत का असर यह है कि गरीब, पीड़ित असहाय लोगों में इस बात का विश्वास पैदा हुआ है कि उनके साथ यूपी में अन्याय नहीं होने पाएगा.

आम जनता को ‘AC के कमरों’ तक जाने की परमिशन कहां?

अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है उसके आगे विरोधी दल के नेता सिर्फ सोशल मीडिया और प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिए सत्ता हासिल करने के सपने देख रहे हैं. लेकिन सवाल तो वही है ना कि इस तरह से सत्ता मिल पाएगी? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि जनता विकल्प खोजना भी चाहे तो ‘AC के कमरों’ तक उसे जाने की परमिशन नहीं होगी और ना ही प्रेस कांफ्रेंस में बैठे ‘नेता जी’ के पास उसके लिए उतना समय होगा कि आम जनता के मुद्दे उठा सकें.

(अर्पित मिश्र फ्रीलांस पत्रकार हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं)

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