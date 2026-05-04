FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या 'AC वाले नेता' हो गए हैं अखिलेश यादव? राजभर बोले- उनके पास दो ही काम- X पर पोस्ट और प्रेस कांफ्रेंस में आराम!

क्या 'AC वाले नेता' हो गए हैं अखिलेश यादव? राजभर बोले- उनके पास दो ही काम- X पर पोस्ट और प्रेस कांफ्रेंस में आराम!

भबानीपुर सीट हारीं ममता बनर्जी, बंगाल की जनता ने दीदी को दिया डबल झटका

भबानीपुर सीट हारीं ममता बनर्जी, बंगाल की जनता ने दीदी को दिया डबल झटका

Aaj Ka Rashifal: वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बंगाल के लिए BJP का प्लान तैयार, 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान करेगी मोदी सरकार

बंगाल के लिए BJP का प्लान तैयार, 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान करेगी मोदी सरकार

51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट 

51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट

PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर

PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर

Homeभारत

भारत

क्या 'AC वाले नेता' हो गए हैं अखिलेश यादव? राजभर बोले- उनके पास दो ही काम- X पर पोस्ट और प्रेस कांफ्रेंस में आराम!

अखिलेश यादव पर इन दिनों योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर खूब हमलावर हैं. उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख AC के कमरों में बैठकर सत्ता वापसी के सपने देख रहे हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 04, 2026, 09:51 PM IST

क्या 'AC वाले नेता' हो गए हैं अखिलेश यादव? राजभर बोले- उनके पास दो ही काम- X पर पोस्ट और प्रेस कांफ्रेंस में आराम!

ओपी राजभर और अखिलेश यादव (फोटो: AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पिछले दो चुनावों में यूपी की जनता ने नकार दिया है. अब 2027 में अखिलेश यादव फिर से सत्ता में वापसी की तैयारियों में तो लगे है, लेकिन उनकी तैयारियों पर उनके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं. सवाल इसका कि अखिलेश यादव जिस तरह की सुस्त तैयारियों में लगे हैं, क्या वह सत्ता वापसी के लिए काफ़ी है?

अखिलेश यादव के विरोधी अक्सर उनकी राजनीति पर निशाना साधते हैं कि आखिर जमीनी राजनीति से दूर अखिलेश यादव सोशल मीडिया और AC के कमरों में बैठकर सत्ता वापसी करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हैं? यहाँ तक कि अखिलेश यादव को ‘AC वाला नेता’ बता भी कहाँ जाने लगा है.

AC के कमरों से अखिलेश को मोह!

AC के कमरों में बैठकर यूपी की कमान वापस पाने का सपना देख रहे है अखिलेश यादव पर इन दिनों योगी सरकार में मंत्री OP राजभर भी खूब हमलावर हैं. OP राजभर ने अभी हाल ही में अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि उनके (अखिलेश यादव के) पास अब दो ही काम बचे हैं- एक X पर पोस्ट करना और दूसरा प्रेस कांफ्रेंस करना. वैसे देखा भी यही जा रहा है कि अखिलेश यादव सत्ता वापसी के लिए X और प्रेस कांफ्रेंस को ही मूल मंत्र मानकर चल रहे हैं.

सपा कार्यकर्ताओं की शिकायत—भैया नहीं मिलते!

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कई बार यह बयान दिया है कि उन्हें(अखिलेश यादव को) एसी (AC) के कमरों से बाहर निकलकर जमीन पर जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए. कहा जाता है कि सपा कार्यकर्ताओं में भी इस बात की शिकायत रहती है कि वो अपनी बात अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचा पाते, उनसे मिल नहीं पाते.

वैसे भी पिछले कई समय से अखिलेश यादव ना तो सड़कों पर दिखे और ही सत्ता पक्ष के ख़िलाफ़ किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करते देखे गए हैं जो भी हमले उन्होंने सरकार पर किए वो या तो सोशल मीडिया पर थे ता फिर प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिए हुए. जनता के मुद्दों पर ज़मीनी संघर्ष तो अखिलेश यादव के लिए टेढ़ी खीर जैसा हो गया है.

अखिलेश के मुक़ाबले सीएम योगी हैं एकदम अलग

वहीं दूसरी तरफ़ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगातार जमीन से जुड़े हुए हैं. उनके  कार्यक्रम करीब प्रतिदिन आम जनता के बीच होते हैं,  वो भी तब जब उनके पास पूरे प्रदेश का जिम्मा है. उनके और जनता के बीच का कनेक्शन भी काफी सहज है. उनकी मेहनत का असर यह है कि गरीब, पीड़ित असहाय लोगों में इस बात का विश्वास पैदा हुआ है कि उनके साथ यूपी में अन्याय नहीं होने पाएगा.

आम जनता को ‘AC के कमरों’ तक जाने की परमिशन कहां?

अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है उसके आगे विरोधी दल के नेता सिर्फ सोशल मीडिया और प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिए सत्ता हासिल करने के सपने देख रहे हैं. लेकिन सवाल तो वही है ना कि इस तरह से सत्ता मिल पाएगी? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि जनता विकल्प खोजना भी चाहे तो ‘AC के कमरों’ तक उसे जाने की परमिशन नहीं होगी और ना ही प्रेस कांफ्रेंस में बैठे ‘नेता जी’ के पास उसके लिए उतना समय होगा कि आम जनता के मुद्दे उठा सकें.

(अर्पित मिश्र फ्रीलांस पत्रकार हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बंगाल के लिए BJP का प्लान तैयार, 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान करेगी मोदी सरकार
बंगाल के लिए BJP का प्लान तैयार, 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान करेगी मोदी सरकार
51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट 
51 की उम्र में भी सुपर फिट हैं थलापति विजय, सिंपल वर्कआउट और बैलेंस्ड डाइट ही नहीं, ये है फिटनेस सीक्रेट
PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर
PSL 2026 की चैंपियन टीम पर हुई पैसों की बारिश, IPL की रकम से 5 गुना का अंतर
कितने पढ़े-लिखे हैं पश्चिम बंगाल की 'सियासत के धुरंधर' सुवेंदु अधिकारी? डिग्रियां सुनकर रह जाएंगे हैरान!
कितने पढ़े-लिखे हैं पश्चिम बंगाल की 'सियासत के धुरंधर' सुवेंदु अधिकारी? डिग्रियां सुनकर रह जाएंगे हैरान!
सबसे ज्यादा PSL का खिताब जीतने वाली टीमें, इस बार बाबर आजम की टीम बनी चैंपियन
सबसे ज्यादा PSL का खिताब जीतने वाली टीमें, इस बार बाबर आजम की टीम बनी चैंपियन
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj Ka Rashifal: इन राशि वालों को आज निवेश में होगा लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: इन राशि वालों को आज निवेश में होगा लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल
Gaj Lakshmi Rajyog: इस दिन से इन 4 राशि के लोगों का शुरू होगा 'गोल्डन', गजलक्ष्मी राज योग से बदलेगी किस्मत! 
Gaj Lakshmi Rajyog: इस दिन से इन 4 राशि के लोगों का शुरू होगा 'गोल्डन', गजलक्ष्मी राज योग से बदलेगी किस्मत!
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
MORE
Advertisement