Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Rekha Gupta पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलछा बने Delhi Police Commissioner

भारतीय क्रिकेटर्स को अब पास करना होगा Bronco Test, यो-यो टेस्ट के रहते क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए पत्नी से जबरन कराता था घंटों एक्सरसाइज, खाने-पीने पर भी कंट्रोल, केस दर्ज

नए बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष को लग रहा ED-CBI का डर? जानिए असली वजह

GST में बदलाव की बयार! GoM ने मानी केंद्र की बात, अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब

Online Gaming बिल को मिली संसद की मंजूरी, जानें इस कानून से जुड़ी खास बातें

अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ

Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

Hair Growth: गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rekha Gupta पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलछा बने Delhi Police Commissioner

Rekha Gupta पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलछा बने Delhi Police Commissioner

भारतीय क्रिकेटर्स को अब पास करना होगा Bronco Test, यो-यो टेस्ट के रहते क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

भारतीय क्रिकेटर्स को अब पास करना होगा Bronco Test, यो-यो टेस्ट के रहते क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए पत्नी से जबरन कराता था घंटों एक्सरसाइज, खाने-पीने पर भी कंट्रोल, केस दर्ज

नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए पत्नी से जबरन कराता था घंटों एक्सरसाइज, खाने-पीने पर भी कंट्रोल, केस दर्ज

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

Homeभारत

भारत

Online Gaming बिल को मिली संसद की मंजूरी, जानें इस कानून से जुड़ी खास बातें

Online Gaming Bill: संसद ने ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025’ को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. आइए जानते हैं इस कानून से जुड़ी खास बातें..

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 21, 2025, 03:53 PM IST

Online Gaming बिल को मिली संसद की मंजूरी, जानें इस कानून से जुड़ी खास बातें

Online gaming bill 2025

TRENDING NOW

Online Gaming Bill: संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल को लेकर कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है. राज्यसभा में ‘ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025’ को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. आपको बताते चलें लोकसभा इसे बुधवार को ही पारित कर चुकी है. 

कई परिवार बर्बाद हो गए

राज्य सभा में विधेयक को चर्चा के लिए पेश करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ‘ऑनलाइन मनी गेम’ आज समाज में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है.  उन्होंने आगे कहा कि देश में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है और वह जिदंगी भर की बचत ऑनलाइन गेम में उड़ा देते हैं.  अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस आनलाइन गेमिंग के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए और कई आत्महत्याएं हुई हैं. उन्होंने सदन में इस संबंध में कई खबरों का हवाला भी दिया. 

बिना चर्चा के पारित

उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि देश के युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के सदस्यों को चर्चा में भाग लेना चाहिए. जिस समय वैष्णव यह बात कह रहे थे, विपक्ष के सदस्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे थे. हंगामे के कारण संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने प्रस्ताव किया कि इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराया जाये जिसे उप सभापति हरिवंश ने मान लिया. 

मनी लॉन्डरिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं

सदन में वैष्णव ने कहा, ‘यह लगभग साबित हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेमिंग के कारण परिवारों पर लगातार गंभीर प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने ये भी दावा किया कि ऑनलाइन गेमिंग से धन शोधन (मनी लॉन्डरिंग) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ‘ई-स्पोर्ट्स’ और ‘ऑनलाइन सोशल गेमिंग’ को बढ़ावा देना चाहती है लेकिन साथ में इनके लिए प्राधिकरण बनाए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि गेम निर्माताओं को सहायता दी जाएगी. मंत्री ने कहा, ‘‘जब समाज और सरकार के राजस्व के बारे में चिंता करनी होती है तो इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार के कल्याण को ही चुना है. उन्होंने हमेशा समाज के फायदे को ही चुना है, कभी इससे समझौता नहीं किया है.  अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक में भी समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है. 

प्रतिबंध लगाने के प्रावधान

उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग का हवाला देते हुए कहा, ‘'समाज में जो एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए यह विधेयक लाया गया है.  इस विधेयक में ऑनलाइन ‘मनी गेमिंग’ या उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं और यह इन्हें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए जेल की सजा  या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान करता है. यह विधेयक सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है. बताते चलें इनमें पोकर, रमी जैसे गेम भी शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: GST में बदलाव की बयार! GoM ने मानी केंद्र की बात, अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब

एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना

विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर तीन वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. मनी गेम का विज्ञापन करने पर दो साल तक की कैद या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. बताते चलें मनी गेम से संबंधित वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने पर तीन साल तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इस विधेयक में ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेल और सामाजिक खेल सहित ऑनलाइन खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने, उसे विनियमित करने और इसके विकास तथा विनियमन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान है. विधेयक में किसी कम्प्यूटर, मोबाइल उपकरण या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ‘मनी गेम’ के प्रस्ताव, संचालन, सरलीकरण, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी को निषेध किया गया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 3 November 2024: कर्क और कन्या वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shah Rukh Khan के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, Fauji 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज
Shah Rukh Khan के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, Fauji 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही सेना, अनंतनाग में 2 दहशतगर्द ढेर, खानयार में धमाका
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही सेना, अनंतनाग में 2 दहशतगर्द ढेर, खानयार में धमाका
MEA: कनाडा ने लगाए अमित शाह पर गंभीर आरोप, इंडिया ने कसकर दिया एक-एक का जवाब
MEA: कनाडा ने लगाए अमित शाह पर गंभीर आरोप, इंडिया ने कसकर दिया एक-एक का जवाब
Vitamin Deficiency: नाखूनों में दिखें ऐसे निशान तो हो जाएं अलर्ट, शरीर में हो सकती है इस विटामिन की कमी
Vitamin Deficiency: नाखूनों में दिखें ऐसे निशान तो हो जाएं अलर्ट, शरीर में हो सकती है इस विटामिन की कमी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी
मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
Yoga for Health: योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE