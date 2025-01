भारत

'एक देश, एक चुनाव' पर 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट, JPC सदस्यों को मिला सूटकेस, विपक्ष ने उठाए सवाल

One Nation One Election First JPC Meeting: कानून मंत्रालय की ओर से जेपीसी के सभी सदस्यों को 18,000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपा गई है. यह रिपोर्ट एक नीले रंग के ट्रॉली बैग में दी गई है.

jpc meeting on One Nation One election