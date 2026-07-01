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भारत

National Doctor's Day पर जानें उस डॉक्टर की कहानी, जो बाद में बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, नेहरू-गांधी का करते थे इलाज

भारत सरकार ने डॉ. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की थी. जानें कैसे वह लोगों का इलाज करते-करते पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 01, 2026, 02:13 PM IST

National Doctor's Day पर जानें उस डॉक्टर की कहानी, जो बाद में बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, नेहरू-गांधी का करते थे इलाज

कौन थे डॉ. बी.सी रॉय जिनके सम्मान में मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे? (Image Credit: Wikimedia Commons)

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National Doctor's Day 2026: भारत में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है. यह दिन देश के महान चिकित्सक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों के सम्मान में मनाया जाता है. संयोग से उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनका निधन भी 1 जुलाई को साल 1962 को हुआ. डॉक्टरों के समाज और देश के प्रति योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की.

National Doctor's Day 2026: किस बीमारी का इलाज करते थे डॉ. बिधान चंद्र रॉय?

डॉ. बिधान चंद्र रॉय देश के जाने-माने डॉक्टर थे. वह फिजिशियन थे और इंटरनल मेडिसिन की फील्ड में वह विशेष तौर से पहचाने जाते थे. उन्होंने सामान्य चिकित्सा के साथ-साथ दिल के जुड़े रोगों जैसी कई बीमारियों के इलाज में उल्लेखनीय काम किया. उनकी चिकित्सा क्षमता और मरीजों के प्रति समर्पण के कारण उन्हें देश-विदेश में सम्मान मिला. वे महात्मा गांधी के प्राइवेट डॉक्टर भी रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे कई बड़े नेताओं का इलाज किया.

National Doctor's Day 2026: डॉ. बिधान चंद्र रॉय का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?

डॉ. रॉय की शिक्षा का सफर भी संघर्षों से भरा रहा. उन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद हायर स्टडीज के लिए लंदन के सेंट बार्थोलोम्यूज़ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश की. शुरुआत में उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्हें एडमिशन मिल गया और वे बेहद कम समय में मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज और फिजिशियंस MRCP और फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स FRCS जैसी योग्यताएं हासिल कर भारत वापस लौटे. 

भारत लौटने के बाद उन्होंने मेडिकल सर्विस के साथ-साथ मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई. उनके प्रयासों से कोलकाता में चित्तरंजन सेवा सदन, चित्तरंजन कैंसर अस्पताल और दूसरे कई प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों के विकास को गति मिली.

National Doctor's Day 2026: कैसे राजनीति में एक्टिव होकर पश्चिम बंगाल के सीएम बने डॉ. बिधान चंद्र रॉय? 

मेडिकल फील्ड में उल्लेखनीय योगदान के बाद डॉ. बिधान चंद्र रॉय राजनीति में भी एक्टिव हुए. देश को आजादी मिलने के बाद उन्हें 23 जनवरी 1948 को पश्चिम बंगाल का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया. उन्होंने अपने निधन तक इस पद पर रहते हुए राज्य के औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और शहरी विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. दुर्गापुर, कल्याणी, बिधाननगर (सॉल्ट लेक) और अशोकनगर जैसे शहरों के विकास में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है. देश में मेडिकल फील्ड और राष्ट्र निर्माण में उनके असाधारण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया.

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