अंबेडकर जयंती पर CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली में शुरू किया Water ATM, इस इलाके के लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर वॉटर एटीएम का शुभारंभ किया, बाबा साहेब के योगदान पर यूं डाला प्रकाश...

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के जीपी ब्लॉक और बेरीवाला बाग ब्लॉक में वॉटर एटीएम का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर का दिया संविधान हर नागरिक को मूलभूत सुविधाओं का अधिकार सुनिश्चित करता है और यह पहल उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि वार्ड संख्या 55, 56 और 57 में 7 स्थानों पर वॉटर एटीएम स्थापित किए गए हैं, जिससे प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाएगा. उन्होंने वॉटर एटीएम की खासियत बताते हुए कहा- 'प्रत्येक वॉटर एटीएम प्रति घंटे 2000 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराएगा. यह 5-स्टेज आरओ तकनीक से 3000 TDS तक पानी का शुद्धिकरण करेगा और 24×7 निगरानी सुनिश्चित करेगा. हर व्यक्ति वॉटर एटीएम कार्ड के माध्यम से प्रतिदिन 20 लीटर पेयजल पा सकेगा.

भारतरत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ऐसा संविधान दिया, जिसमें मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं।



आज उनकी जयंती के अवसर पर, शालीमार बाग विधानसभा के GP ब्लॉक एवं बेरीवाला बाग ब्लॉक में वॉटर एटीएम का उद्घाटन उसी संकल्प का एक जीवंत विस्तार है।



वार्ड संख्या 55, 56… pic.twitter.com/ME2V1P0ULh — Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 14, 2026

CM रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब के योगदान पर यूं डाला प्रकाश

सीएम ने मीडिया से बातचीत में बाबा साहेब के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'बाबा साहब भारत के मजबूत स्तंभ हैं, जिन पर आज भारतीय लोकतंत्र की यह मजबूत इमारत खड़ी है. अगर 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश आज सुचारू रूप से चल पा रहा है, तो यह लोकतंत्र की मजबूत नींव के कारण ही संभव है.'



उन्होंने आगे कहा- 'हम भी दिल्ली में समाज के सबसे निचले तबके, सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. हम प्रतिदिन ऐसी नीतियां बनाते हैं जो पूरे शहर के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं.'

पीएम मोदी के 'उपहार' पर जताया आभार

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली -देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का स्वागत किया. सीएम गुप्ता ने कहा, 'बाबा साहेब की जयंती पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली को यह अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे उपहार में दिया है. इससे 6.5 घंटे की यात्रा घटकर मात्र 2.5 घंटे रह गई है. इससे हमारी परिवहन व्यवस्था और सड़क मार्ग को वाकई मजबूती मिली है और दिल्ली प्रधानमंत्री की सदा आभारी रहेगी.'

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