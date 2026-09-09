FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
स्टेल्थ क्षमता, 160KM रेंज वाली Astra मिसाइल... PAK बॉर्डर पर तैनात होंगे तेजस Mk1A, जंग में उड़ भी नहीं पाएंगे PAF के J-10C

स्टेल्थ क्षमता, 160KM रेंज वाली Astra मिसाइल... PAK बॉर्डर पर तैनात होंगे तेजस Mk1A, जंग में उड़ भी नहीं पाएंगे PAF के J-10C

Bigg Boss 20 के बाद छोटे पर्दे पर धमाल मचाएंगे ये 5 Upcoming TV Shows, मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट

Bigg Boss 20 के बाद छोटे पर्दे पर धमाल मचाएंगे ये 5 Upcoming TV Shows, मिलेगा भरपूर एंटरटेनमेंट

सहारनपुर PNB के करेंसी चेस्ट में ₹17.29 करोड़ के नकली नोट, मैनेजर से होगी बड़े नेटवर्क पर पूछताछ

सहारनपुर PNB के करेंसी चेस्ट में ₹17.29 करोड़ के नकली नोट, मैनेजर से होगी बड़े नेटवर्क पर पूछताछ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

फारूक और उमर अब्दुल्ला ने खड़े होकर गाया पूरा वंदे मातरम्, कांग्रेस ने बैठने को कहा, BJP का पलटवार

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केवल छोटे संस्करण को ही गाने की वकालत की, जिस पर सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि कांग्रेस उन पर शर्तें नहीं थोप सकती.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 09, 2026, 12:39 PM IST

फारूक और उमर अब्दुल्ला ने खड़े होकर गाया पूरा वंदे मातरम्, कांग्रेस ने बैठने को कहा, BJP का पलटवार

जम्मू-कश्मीर में एक कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम् गाया गया (Image- DD)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

श्रीनगर में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पूरे वंदे मातरम के गाए जाने पर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है. इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे. कांग्रेस द्वारा पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर जताई गई आपत्ति के बाद अब कांग्रेस, उसकी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार (8 सितंबर 2026) को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी. उन्होंने सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सलाह दी कि वे केवल वंदे मातरम के छोटे संस्करण (पहले दो अंतरों) को ही गाने के फैसले पर कांग्रेस के साथ खड़े रहें. 

कांग्रेस नेता ने क्या कहा?

वेणुगोपाल ने लिखा कि पूरा वंदे मातरम भारत के ताने-बाने और बहुलतावादी सोच के अनुकूल नहीं बैठता. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, बोस और मौलाना आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर ही इसके छोटे रूप को अपनाने का फैसला लिया था, जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए. 

 

नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलटवार 

कांग्रेस की इस सलाह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीखा जवाब दिया है. एनसी नेता बशीर अहमद ने साफ कहा कि एक गठबंधन सहयोगी के तौर पर कांग्रेस उन पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकती. उन्होंने कहा, "वेणुगोपाल जी को ट्वीट करने का हक है, लेकिन वे यह तय नहीं कर सकते कि किसे कितना गाना है. यह लोगों की अपनी पसंद है और हम जनता पर कुछ भी जबरन थोपे जाने के खिलाफ हैं."

इसके जवाब में कांग्रेस नेता कपिल सिंह ने हमला तेज करते हुए एनसी को सलाह दी कि वे नागपुर (आरएसएस) के इशारों पर झुकने के बजाय इंडिया ब्लॉक के फैसलों का सम्मान करें.

बीजेपी का हमला- '21वीं सदी की मुस्लिम लीग'

पूरे वंदे मातरम का विरोध करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला है. बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के इस रवैये से साफ हो गया है कि वह 21वीं सदी की नई मुस्लिम लीग बन चुकी है और उसने कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह सरेंडर कर दिया है.

बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में तो अलगाववादियों ने भी कभी राष्ट्रीय गीत का इस तरह विरोध नहीं किया, जितना आज कांग्रेस कर रही है.

वंदे मातरम को लेकर क्या है नियम?

दरअसल, पिछले महीने कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 के अपने पुराने प्रस्ताव को लागू करते हुए तय किया था कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो अंतर ही गाए जाएंगे.

वहीं दूसरी तरफ, केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और आधिकारिक समारोहों में 'जन गण मन' से पहले पूरे 'वंदे मातरम' (सभी 6 अंतरों) को गाना अनिवार्य कर दिया था. इसी फैसले को लेकर अब देश भर में सियासत गरमाई हुई है. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली में PG मालिकों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक! लाइसेंस से लेकर किराये तक के लिए जारी होंगे नियम, GovPG पोर्टल से रखी जाएगी नजर

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement