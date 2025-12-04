FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

PM आवास पहुंचा मोदी-पुतिन का काफिला, एक ही गाड़ी में दोनों नेताओं ने किया सफर | चीन के डीपसीक ने चैटजीपीटी और जेमिनी को टक्‍कर देने के लिए उतारे 2 नए AI मॉडल | एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में बैठकर पीएम हाउस के लिए रवाना हुए PM मोदी और पुतिन | दिल्ली पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने की अगवानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन! स्वागत के लिए PM मोदी पहुंचे एयरपोर्ट, राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन! स्वागत के लिए PM मोदी पहुंचे एयरपोर्ट, राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

CAT Response Sheet 2025: कैट परीक्षा का आंसर की iimcat.ac.in पर जारी, जानें गलत जवाब पर कैसे कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

कैट परीक्षा का आंसर की iimcat.ac.in पर जारी, जानें गलत जवाब पर कैसे कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

Bigg Boss 19 की ट्रॉफी के 3 टॉप दावेदार! जानें कितनी होगी Prize Money

Bigg Boss 19 की ट्रॉफी के 3 टॉप दावेदार! जानें कितनी होगी Prize Money

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी

भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी

ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

Homeभारत

भारत

भारत दौरे से पहले पुतिन और मोदी की पुरानी तस्वीर वायरल, जानें पहली बार कैसे हुई थी दोनों दिग्गजों की मुलाकात

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले उनकी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है, जानें दोनों नेताओं के बीच सबसे पहले कहां मुलाकात हुई थी...

Latest News

IANS

Updated : Dec 04, 2025, 06:00 PM IST

भारत दौरे से पहले पुतिन और मोदी की पुरानी तस्वीर वायरल, जानें पहली बार कैसे हुई थी दोनों दिग्गजों की मुलाकात
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम दो दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर खूब चर्चा में है, जो पीएम मोदी के राजनीतिक सफर से जुड़ी एक अहम स्मृति को सामने लाती है.

कब की है मोदी-पुतिन की ये तस्वीर?

यह तस्वीर साल 2001 की है, जब पीएम मोदी पहली बार मॉस्को गए थे. उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वह भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस की राजधानी पहुंचे थे. यह यात्रा 6 नवंबर 2001 को हुई थी. उसी दौरान पीएम मोदी को पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने का अवसर मिला. यह उनका पुतिन के साथ पहला परिचय था. आज करीब 25 साल बाद जब पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं तो यही तस्वीर फिर से चर्चा में है.

सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच लगभग ढाई दशक पुराना रिश्ता है. तस्वीर में वाजपेयी और पीएम मोदी साथ दिखाई दे रहे हैं जिसे देखकर कई यूजर्स इसे 'इंडिया-रूस दोस्ती की पहली झलक' बता रहे हैं.

जब पीएम मोदी को याद आई थी पुतिन से पुरानी दोस्ती

4 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स'पर कुछ तस्वीरें और उससे जुड़ी यादें शेयर की थीं. उन्होंने लिखा था, '2001 और 2019 की यादें और पल! आज 20वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए मेरा मन नवंबर 2001 के रूस-भारत शिखर सम्मेलन में भी चला गया, जब अटल जी पीएम थे. उस समय मुझे गुजरात सीएम के तौर पर उनके डेलीगेशन का हिस्सा बनकर गर्व हुआ था.'

यह पोस्ट एक बार फिर वायरल हो रहा है क्योंकि मौजूदा भारत-रूस शिखर सम्मेलन से पहले इस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाई जा रही है. जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की खबर सामने आई, वैसे ही लोग 2001 की तस्वीरें साझा कर रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि भारत और रूस की साझेदारी सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों की मजबूती पर भी आधारित है. यही वजह है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती अक्सर चर्चा में रहती है.

आज जब राष्ट्रपति पुतिन फिर भारत आ रहे हैं तो 25 साल पहले की यह तस्वीर भारत-रूस रिश्तों के लंबे और भरोसेमंद इतिहास की एक दिलचस्प झलक पेश कर रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स
भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स
भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी
भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां
कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां
इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई
इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई
MORE
Advertisement
धर्म
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
Jayfal Remedies For Money: धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
Rashifal 03 December 2025: तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
MORE
Advertisement