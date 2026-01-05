प्रदूषण पर बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार, पुरानी पेट्रोल-डीजल कारें होंगी इलेक्ट्रिक, नई EV पॉलिसी में मिलेगा बड़ा इंसेंटिव

दिल्ली सरकार अपनी नई EV पॉलिसी में पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है. इससे प्रदूषण घटेगा और EV को बढ़ावा मिलेगा.

दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसका एक बड़ा कारण पुरानी पेट्रोल व डीजल गाड़ियां हैं. इसी समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अपनी आगामी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 में एक नया कदम जोड़ने जा रही है. सरकार चाहती है कि लोग पुरानी कारें हटाने के बजाय उन्हें इलेक्ट्रिक में बदलें. इसके लिए आर्थिक सहायता देने की योजना तैयार की जा रही है. बताया जा रहा है कि, शुरुआती चरण में 1,000 वाहनों को ₹50,000 तक की सहायता देने का प्रस्ताव है.

कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए रखा गया

दरअसल, सरकार का मानना है कि इससे लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के बजाय इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाने के लिए आगे आएंगे. फिलहाल, यह प्रस्ताव अभी कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए रखा गया है. मंजूरी मिलने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि आम लोग और विशेषज्ञ अपनी राय दे सकें. रेट्रोफिटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पेट्रोल या डीजल इंजन को हटाकर इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सिस्टम लगाया जाता है. इससे गाड़ी की पहचान वही रहती है, लेकिन उसका असर पर्यावरण पर काफी कम हो जाता है.

रेट्रोफिटिंग का खर्च ज्यादा

अब तक रेट्रोफिटिंग का खर्च ज्यादा होने के कारण यह विकल्प सीमित लोगों तक ही रहा है. सरकार इसी समस्या को समझते हुए सब्सिडी का रास्ता अपना रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहन मालिक इस बदलाव को अपना सकें. आने वाले समय में दिल्ली सरकार इस सेक्टर में रिसर्च और तकनीकी विकास पर भी निवेश करने की योजना बना रही है. इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, जिससे रेट्रोफिटिंग को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके. बहरहाल, सरकार को उम्मीद है कि यह कदम न सिर्फ प्रदूषण कम करेगा, बल्कि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा.

