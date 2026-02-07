आज है ओला, उबर और रैपिडो की हड़ताल, बाहर निकलने पहले जान लें कब तक नहीं मिलेगी सर्विस? नहीं तो हो सकती है परेशानी

आज 7 फरवरी को पूरे देश में ओला, उबर और रैपिडो की हड़ताल है. ऐसे में अगर आप इन ऐप के जरिए यात्रा करते है तो ये खबर आपके काम की है. इस हड़ताल को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है.

आज यानी कि 7 फरवरी को पूरे देश जो लोग अपना यात्रा के लिए ओला, उबर या फिर रेपिडी जैसे सेवाओं उपयोग करते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल ऐप-बेस्ड राइड प्लेटफॉर्म ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है. इस हड़ताल को 'ऑल इंडिया ब्रेकडाउन' नाम दिया गया है. लेकिन आखिर हड़ताल बुलाई क्यों गई है. ओला, उबर और रैपिडो ने सर्विस को क्यों ब्रेडडाउन किया हैं.

क्यों की जा रही है हड़ताल

दरअसल यह हड़ताल मिनिमम किराए पर सरकार के दखल और कमर्शियल राइड के लिए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल पर कड़े नियमों की मांग को लेकर बुलाई गई है. ये हड़ताल आज 7 फरवरी को 6 घंटे तक जारी रहेगी. यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और दूसरे नेशनल लेबर बॉडीज़ ने मिलकर की है. यूनियन का कहना है कि कोई मिनिमम किराया नहीं. कोई रेगुलेशन नहीं. कभी न खत्म होने वाले शोषण से वे लोग परेशान हैं.

नितिन गडकरी को लिखा पत्र

यूनियन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर देश भर में ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के सामने आने वाली समस्याओं को उठाया है. यूनियन ने कहा कि ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर और ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी चलाने वाले दूसरे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले राइडर्स के लिए सरकार का कोई तय किराया सिस्टम नहीं है, इसीलिए यें कंपनिया खुद ही किराया तय करती है. यूनियन ने कहा कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म खुद ही किराया तय कर रहे हैं, जबकि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 पहले से ही लागू हैं.

क्या हैं मांगे?

इतना ही नहीं यूनियन का कहना है कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के बावजूद, प्लेटफॉर्म मनमाने ढंग से किराया तय कर रहे हैं. हमारी मांगें साफ हैं -मिनिमम बेस किराया नोटिफाई करें. कमर्शियल राइड के लिए प्राइवेट गाड़ियों का गलत इस्तेमाल बंद करें.

