नहीं बनेगी भारत और ओमान के बीच तेल की पाइपलाइन! पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीप-सी एनर्जी कॉरिडोर के बारे में क्या बताया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत-ओमान डीप-वॉटर पाइपलाइन की खबरों का खंडन किया है. एक बयान में कहा गया है कि सरकार भारत को ओमान या खाड़ी के अन्य देशों से जोड़ने वाली किसी डीप-सी एनर्जी पाइपलाइन के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है.

अरब सागर में नहीं बनेगा कोई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पाइपलाइन की अटकलों को खारिज किया.

2,000 किलोमीटर लंबे सब-सी एनर्जी कॉरिडोर की खबर महज अटकलें थीं.

Oman-India subsea energy corridor: केंद्र सरकार ने मंगलवार, 16 जून को साफ कर दिया है कि वह वह ओमान और गुजरात को जोड़ने वाली प्रस्तावित डीप-सी एनर्जी पाइपलाइन पर काम नहीं कर रही है. इससे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स को सिर्फ अटकलें बताया गया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उसकी नजर ऐसी रिपोर्ट्स पर गई है जिनमें जिनमें दावा किया गया था कि भारत ओमान और अन्य खाड़ी देशों के साथ लगभग 2,000 किलोमीटर लंबे सब-सी एनर्जी कॉरिडोर पर विचार किया जा रहा है.

'मिडिल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन' पर भारत सरकार ने क्या कहा?

PIB द्वारा शेयर की गई जानकारी में कहा गया है, "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों पर ध्यान दिया है जिनमें कहा गया है कि भारत सरकार 'मिडिल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन' (MEIDP) नाम की एक डीप-सी एनर्जी पाइपलाइन बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, जो गुजरात को ओमान और अन्य खाड़ी देशों से जोड़ेगी. मंत्रालय साफ तौर पर यह स्पष्ट करना चाहता है कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है. इस प्रोजेक्ट को लेकर ओमान या किसी अन्य खाड़ी देश के साथ मंत्रालय के किसी भी स्तर पर कोई सक्रिय चर्चा या बातचीत नहीं हो रही है. यह स्पष्टीकरण इस मामले से जुड़ी सभी अटकलों को खत्म करने के लिए जारी किया गया है."

▪️Ministry of Petroleum and Natural Gas has noticed a series of media reports suggesting that the Government of India is actively pursuing a deep-sea energy pipeline, sometimes referred to as the Middle East-India Deepwater Pipeline (MEIDP), connecting Gujarat to Oman and other… — PIB India (@PIB_India) June 16, 2026