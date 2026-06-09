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तेल कंपनियों को रोज हो रहा 652 करोड़ का नुकसान, सरकार ने दी 1.23 लाख करोड़ की आर्थिक मदद, क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

ईरान युद्ध शुरू होने से पहले देश के कच्चे तेल के आयात का 40 प्रतिशत से अधिक और घरेलू खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) के आयात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता था. दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश होने के कारण भारत पश्चिम एशिया की जंग

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Shivendra Rai

Updated : Jun 09, 2026, 09:40 PM IST

तेल कंपनियों को रोज हो रहा 652 करोड़ का नुकसान, सरकार ने दी 1.23 लाख करोड़ की आर्थिक मदद, क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

तेल कंपनियों को रोज हो रहा 652 करोड़ का नुकसान (फोटो- IANS)

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Impact of Iran war on oil and gas prices: बीते एक महीने में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बार बढ़ चुकी हैं. लेकिन, कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद तेल कंपनियों को रोज 652 करोड़ का घाटा हो रहा है. तेल कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद के तौर पर 1.23 लाख करोड़ रुपये भी दिए हैं. ये दिखाता है कि ईरान युद्ध का कितना बुरा असर दुनिया सहित भारत पर भी पड़ा है.

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के और कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ने के बाद से केंद्र ने तेल कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिए 1.23 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी है. ऐसा इसलिए किया गया ताकि संकट के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतें न बढ़ें और आम लोगों पर इसका असर कम पड़े. सरकारी सूत्रों के हवाले से दी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रकम में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी शामिल थी.

आर्थिक मदद के बाद सरकार ने लिया सख्त फैसला

युद्ध शुरू होने और होर्मुज से तेल और गैस के जहाजों की आवाजाही बंद होने के बाद 78 दिनों तक सरकारी तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई की गई. इसके बाद वित्त मंत्रालय ने तय किया कि किसी एक सेक्टर को और आर्थिक मदद देना सही नहीं होगा. सरकार ने फैसला किया कि सरकारी तेल कंपनियों को कच्चे तेल और गैस की बढ़ती लागत का कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना होगा. फिर कंपनियों ने 15 मई से पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दीं.

कितनी है कच्चे तेल की कीमत?

रिपोर्ट में सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि पिछले कुछ हफ्तों में कीमतें बढ़ाए जाने के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियों को अभी भी हर दिन लगभग 652 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है. इस बीच 'पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल' की हालिया रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि कच्चे तेल (इंडियन बास्केट) की औसत कीमत ऊंची बनी हुई है. यह अप्रैल में 114.48 डॉलर प्रति बैरल और मई में 106.23 डॉलर प्रति बैरल रही. अब भी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 93-94 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है.  इस दौरान, इंटरनेशनल LPG की कीमतों में भी 46% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

महंगाई की बढ़ती मार के बीच एक राहत की खबर भी आई है. सरकार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में तेल और गैस की कीमतें कम हो सकती हैं. तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि तेल की कीमतें बहुत लंबे समय तक अपने मौजूदा ऊंचे स्तर पर नहीं बनी रह सकतीं. हालांकि, हरदीप सिंह पुरी ने ये भी कहा कि अगर युद्ध की आग फिर भड़कती है तो स्थिति 'चिंताजनक' हो सकती है. उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू मांग को 76 से 80 दिनों तक पूरा करने के लिए पर्याप्त रणनीतिक तेल और गैस भंडार तैयार कर लिया है, जो आपूर्ति में किसी भी और झटके के खिलाफ एक बफर का काम करेगा. पुरी ने भरोसा जताया कि अमेरिका और कनाडा जैसे सप्लायर्स पश्चिम एशिया से होने वाली शिपमेंट में कमी की भरपाई करेंगे. 

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