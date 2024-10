भारत के अलग-अलग हिस्सों में पीएम मोदी के समर्थकों की कमी नही हैं. प्रधानमंत्री के लिए इन लोगों में मन में अथाह प्रेम है. PM Modi के काम से ये लोग इनते प्रभावित रहते हैं कि उनके काम की जमकर सराहना करते है. ऐसा ही एक नजारा ओडिशा के सुंदरगढ़ से सामने आया है. यहां पर एक महिला पीएम मोदी का काम से इतनी खुश हुई कि उनसे पीएम मोदी को 100 रुपये की भेंट देने की जिद की.

पीएम मोदी के काम से खुश

इसे देखकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है. बीजेपी के सांसद बैजयंत जय पांडा ने इस प्यार भरे उपहार और भावनाओं को दर्शाने के लिए ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि यहां पर एक आदिवासी महिला पीएम मोदी के काम से इतनी खुश हुई कि उसने धन्यवाद उपहार के रूप में 100 रुपये देने की जिद की है.



भाजपा उपाध्यक्ष से की जिद

बीजेपी के उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने बताया कि 'जब भाजपा सदस्यता अभियान के दौरान उनकी मुलाकात एक आदिवासी महिला हुई. इस महिला ने मुझे प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए 100 रुपये दिए.' भाजपा उपाध्यक्ष ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि यह ओडिशा और भारत में हो रहे परिवर्तन का प्रतिबिंब है. पांडा के इस ट्वीट और महिला की भावनाओं को देखकर पीएम मोदी ने जवाब दिया.

ये भी पढ़ें-Jharkhand Election 2024 के लिए BJP ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बाबूलाल मरांडी धनवार से लड़ेंगे चुनाव

पीएम मोदी ने लिखा भावुक ट्वीट

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि 'इस स्नेह से मैं बहुत अभिभूत हूं. मुझे हमेशा आशीर्वाद देने के लिए मैं हमारी नारी शक्ति को नमन करता हूं. उनका आशीर्वाद मुझे विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है.'

Very touched by this affection. I bow to our Nari Shakti for always blessing me. Their blessings inspire me to keep working to build a Viksit Bharat. https://t.co/Iw8m51zagY