Kamakhya Express accident: ओडिशा में एक बड़ा रेल हादसा हो गया. यहां कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के 11 AC डिब्बे पटरी से उतर गए. यह हादसा कटक में नेरगुंडी रेलवे स्टेशन के पास हुआ. दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई है. जबकि सात यात्री घायल बताए जा रहे हैं.

न्यूज एजेंसी PTI ने घटनास्थल का वीडियो जारी कर बताया कि ओडिशा के कटक जिले के निरगुंडी में एसएमवीटी बेंगलुरु-कामाख्या एसी एक्सप्रेस के ग्यारह डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. वहीं, यह घटना कैसे घटी, इशकी जांच की जा रही है.

बेंगलुरु से कामाख्या आ रही AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 11 डिब्बे कटक-नेरगुंडी रेलवे सेक्शन में नेरगुंडी स्टेशन के पास पटरी से उतर गए. भारतीय रेलवे द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 12551 बैंगलोर-कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 11 डिब्बे कटक-नेरगुंडी रेलवे सेक्शन में नेरगुंडी स्टेशन के पास पटरी से उतर गए. यह क्षेत्र ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है.

यह दुर्घटना 30 मार्च को लगभग 11:45 बजे घटी. अब इस घटना के बाद से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर हेल्पलाइन जारी की गई है. कटिहर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम धीरेंद्र चंद्र कलिता ने बताया कि संबंधित ट्रेन में कटिहार रेल मंडल के 243 यात्री यात्रा कर रहे थे जिसमें न्यू जलपाईगुड़ी की 176 रेल यात्री किशनगंज स्टेशन के 58 यात्री तथा बरसो रेलवे स्टेशन के नॉर्थ रेल यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे.

