राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

Bhubaneswar Blast: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक विस्फोट की खबर सामने आ रही है. भुवनेश्वर में विधानसभा सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे पर हैं, इसी दौरान केंद्रीय विद्यालय के पास एक बम फटने से दहशत का माहौल बन गया है. हालांकि खबर है कि जब बम फटा तो वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली पहले स्थानीय पुलिस एवं फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की टीम मौक पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है.

किसने किया हमला?

जिस विद्यालय के विस्फोट हुआ है वहां से करीब आधे किमी दूर छानबीन की जा रही है. सीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. किसने और क्यों स्कूल गेट पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस संदर्भ में फिलहाल कुछ पता नहीं चला है. वहीं, यह विस्फोट मामले को आज विधानसभा में भी उठाया गया है। घटना की सच्चाई जानने की मांग विरोधी दल के नेताओं ने की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने है कि स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री घटना के बारे में जानकारी हासिल कर सदन को जानकारी देंगे.

पहले से प्लान था हमला

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह राजधानी भुवनेश्वर गाड़कणा क्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई. जब अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सुबह करीब 8 बजे केंद्रीय विद्यालय-3 के पास बम फेंके. बताया जा रहा है कि ये घटना स्कूल के गेट नंबर 3 पर हुई. हालांकि अभी तक किसी के भी मरने या घायल होने की खबर नहीं है. इस विस्फोट से धुआं उठा और गेट तथा बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, पुलिस को संदेह है कि ये हमला पूर्व-नियोजित था.

