FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

फिरौती के लिए कैफे पर फायरिंग की थी- DCP | बंधू मान सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान- वह ISI एजेंट हरी चट्टा के संपर्क में था, गोल्डी ढिल्लो के इशारे पर काम करता था, फिरौती के लिए कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी | अयोध्या में गली-मोहल्लों के नाम बदलने की मांग का यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया समर्थन, कहा- जल्द मामले पर फैसला लिया जाएगा | दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर CM रेखा का बयान, सरकार रोजाना हालात पर नजर रख रही, भविष्य में नतीजे दिखेंगे | EC ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया- TMC

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन खरीदेगा रतन टाटा का Seychelles वाला खूबसूरत बीच विला? अमीर खरीदार का खुलासा लेकिन अड़चन कम नहीं!

कौन खरीदेगा रतन टाटा का Seychelles वाला खूबसूरत बीच विला? अमीर खरीदार का खुलासा लेकिन अड़चन कम नहीं!

जानें कौन से हैं तीसरी दुनिया के देश? जिन्हें लेकर ट्रंप ने अमेरिका में मचा दी है खलबली

जानें कौन से हैं तीसरी दुनिया के देश? जिन्हें लेकर ट्रंप ने अमेरिका में मचा दी है खलबली

राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?

लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?

Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां 

Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां

कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!

कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!

Homeभारत

भारत

राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

Bhubaneswar Blast: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक विस्फोट की खबर सामने आ रही है. यहां केंद्रीय विद्यालय के पास एक बम फटने से दहशत का माहौल बन गया है. पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और जांच जारी है.  

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 28, 2025, 01:07 PM IST

राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

Bhubaneswar Blast

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bhubaneswar Blast:  ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक विस्फोट की खबर सामने आ रही है. भुवनेश्वर में विधानसभा सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे पर हैं, इसी दौरान केंद्रीय विद्यालय के पास एक बम फटने से दहशत का माहौल बन गया है. हालांकि खबर है कि जब बम फटा तो वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली पहले स्थानीय पुलिस एवं फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की टीम मौक पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है.

किसने किया हमला?

जिस विद्यालय के विस्फोट हुआ है वहां से करीब आधे किमी दूर छानबीन की जा रही है. सीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. किसने और क्यों स्कूल गेट पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस संदर्भ में फिलहाल कुछ पता नहीं चला है. वहीं, यह विस्फोट मामले को आज विधानसभा में भी उठाया गया है। घटना की सच्चाई जानने की मांग विरोधी दल के नेताओं ने की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने है कि स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री घटना के बारे में जानकारी हासिल कर सदन को जानकारी देंगे.

पहले से प्लान था हमला

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह राजधानी भुवनेश्वर गाड़कणा क्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई. जब अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सुबह करीब 8 बजे केंद्रीय विद्यालय-3 के पास बम फेंके. बताया जा रहा है कि ये घटना स्कूल के गेट नंबर 3 पर हुई. हालांकि अभी तक किसी के भी मरने या घायल होने की खबर नहीं है. इस विस्फोट से  धुआं उठा और गेट तथा बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, पुलिस को संदेह है कि ये हमला पूर्व-नियोजित था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां 
Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां
कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!
कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!
कियारा और सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम, जानें क्या रखा है नाम और क्या है इसकी डीप मिनिंग
कियारा और सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम, जानें क्या रखा है नाम और क्या है इसकी डीप मिनिंग
वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा
वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा
MORE
Advertisement
धर्म
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Rashifal 27 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Garuda Purana: पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
MORE
Advertisement