राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

फिरौती के लिए कैफे पर फायरिंग की थी- DCP | बंधू मान सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान- वह ISI एजेंट हरी चट्टा के संपर्क में था, गोल्डी ढिल्लो के इशारे पर काम करता था, फिरौती के लिए कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी | अयोध्या में गली-मोहल्लों के नाम बदलने की मांग का यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया समर्थन, कहा- जल्द मामले पर फैसला लिया जाएगा | दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर CM रेखा का बयान, सरकार रोजाना हालात पर नजर रख रही, भविष्य में नतीजे दिखेंगे | EC ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया- TMC
भारत
Bhubaneswar Blast: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक विस्फोट की खबर सामने आ रही है. यहां केंद्रीय विद्यालय के पास एक बम फटने से दहशत का माहौल बन गया है. पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और जांच जारी है.
Bhubaneswar Blast: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक विस्फोट की खबर सामने आ रही है. भुवनेश्वर में विधानसभा सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे पर हैं, इसी दौरान केंद्रीय विद्यालय के पास एक बम फटने से दहशत का माहौल बन गया है. हालांकि खबर है कि जब बम फटा तो वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था. इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली पहले स्थानीय पुलिस एवं फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की टीम मौक पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है.
किसने किया हमला?
जिस विद्यालय के विस्फोट हुआ है वहां से करीब आधे किमी दूर छानबीन की जा रही है. सीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. किसने और क्यों स्कूल गेट पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस संदर्भ में फिलहाल कुछ पता नहीं चला है. वहीं, यह विस्फोट मामले को आज विधानसभा में भी उठाया गया है। घटना की सच्चाई जानने की मांग विरोधी दल के नेताओं ने की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने है कि स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री घटना के बारे में जानकारी हासिल कर सदन को जानकारी देंगे.
पहले से प्लान था हमला
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह राजधानी भुवनेश्वर गाड़कणा क्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई. जब अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सुबह करीब 8 बजे केंद्रीय विद्यालय-3 के पास बम फेंके. बताया जा रहा है कि ये घटना स्कूल के गेट नंबर 3 पर हुई. हालांकि अभी तक किसी के भी मरने या घायल होने की खबर नहीं है. इस विस्फोट से धुआं उठा और गेट तथा बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, पुलिस को संदेह है कि ये हमला पूर्व-नियोजित था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.