ओडिशा के कोरापुट जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. बैपारीगुडा पुलिस ने पेटगुडा जंगल से खूंखार नक्सली कुंजम हिडमा (Kunjam Hidma Arrest) को गिरफ्तार कर लिया है. हिडमा की लंबे समय से सुरक्षाबलों को तलाश थी. वह कई धमाकों में शामिल रहा था. पुलिस को उसके पास से AK-47 समेत भारी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है.

ओडिशा पुलिस और जिला स्वैच्छिक बल (DVF) ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत कुंजम हिडमा को गिरफ्तार किया है. पेटगुडा गांव के निकट वन क्षेत्र में हिडमा के होने की खुफिया सूचना मिली थी. जिसके आधार पर DVF ने 28 मई की रात सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान पहाड़ी में छिपे नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दिया.

पुलिस ने बताया कि पहाड़ी में खुद को घिरा देख नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. सुरक्षाबलों ने भी करारा जवाब दिया. जब गोलीबारी थम गई तो तलाशी अभियान के दौरान माओवादी कैडर कुंजम हिडमा को झाड़ियों में छिपे हुए पकड़ा गया. उसने भागने की कोशिश की लेकिन सुरक्षबालों ने धरदबोचा. बताया जा रहा है कि हिडमा में पर कई लाख का इनाम घोषित कर रखा था.

One Maoist cadre, Kunjam Hidma apprehended and arms and ammunition recovered in a special operation launched by District Police using the DVF (district voluntary force) in the forest area near village Petguda under Boipariguda Police Station in Odisha.



