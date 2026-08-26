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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पत्नी को 49 बार मारा चाकू, बेटी का रेता गला.... दोषी पति को होनी थी फांसी, HC ने पलट दी सजा, जानें क्यों?

Odisha High Court Verdict: ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला फिर से एक बार चर्चा में है. दोषी को ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया. दोषी ने अपनी पत्नी की 49 बार चाकू मारकर हत्या कर दी है और अपनी 6 साल की मासूम बेटी का गला रेत दिया था.

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Manoj Mishra

Updated : Aug 26, 2026, 03:23 PM IST

पत्नी को 49 बार मारा चाकू, बेटी का रेता गला.... दोषी पति को होनी थी फांसी, HC ने पलट दी सजा, जानें क्यों?

सांकेतिक फोटो (इमेज क्रेडिट - AI)

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  • ओडिशा हाईकोर्ट ने दोषी को मिली फांसी की सजा को बदल दिया 
  • कोर्ट ने दोषी को मिली फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया 
  • ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी 
  • आइए जानते हैं कि हाईकोर्ट ने कब-कब मौत की सजा को बदला है

Odisha High Court Verdict: ओडिशा में एक पति ने 49 बार चाकू मारकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी. निचली आदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने यह फैसला बदल दिया है. ऐसे में ओडिशा हाईकोर्ट के इस फैसले की चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और हाईकोर्ट ने दोषी की मौत की सजा क्यों बदली. 

क्या है केस?

ओडिशा के भरतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र घाटिकिया में 9 जून 2022 को संजीत दास ने अपनी पत्नी सरस्वती दास की बेरहमी से हत्या कर दी थी. उसने अपनी पत्नी पर 49 बार चाकू से हमला किया था. घटना से करीब तीन दिन पहले मृतका ने एक बच्चे को जन्म दिया था. घटना के समय दंपति की 6 साल की बेटी भी मौजूद थी.

आरोपी ने जान से मारने की नियत से अपनी बेटी का गेला रेत दिया था, जो बाद में इलाज के बाद बच गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतका के शरीर पर 49 बार चाकू से हमला किए जाने की पुष्टि हुई थी.   

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा 

हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट नैतिक और भावनात्मक बातों से प्रभावित हुई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि कानून सिर्फ ठोस तथ्यों के आधार पर चलता है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सजा तय करते समय अपराध की गंभीरता बढ़ाने वाले और कम करने वाले हालात के बीच सही संतुलन बनाना जरूरी है. भुवनेश्वर के दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 1 अगस्त, 2024 को संजीत को दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी. 

हाईकोर्ट ने क्यों बदली मौत की सजा   

ओडिशा हाईकोर्ट ने दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषी को कम से कम 35 साल जेल में बिताने होंगे. इसके बाद ही सजा में छूट पर विचार किया जा सकेगा. कोर्ट ने इस घटना को बेहद बर्बर और क्रूर बताया, लेकिन इसे दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी में रखने से इनकार कर दिया.

जस्टिस मनश रंजन पाठक और जस्टिस शशिकांत मिश्रा की बेंच ने 25 अगस्त को दिए अपने फैसले में कहा कि दोषी को सिर्फ 10 साल या उसके आसपास जेल में रहने के बाद रिहा कर देना उचित नहीं होगा. खासकर इसलिए क्योंकि उसकी दो बेटियों ने अपनी मां को खोया है. 

डिलीवरी के 3 दिन बाद ही पत्नी को मार डाला 

हाईकोर्ट ने कहा कि मामला बेहद दर्दनाक घरेलू हिंसा से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने बच्चे को जन्म देने के महज तीन दिन बाद अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया. उसने अपनी निहत्थी पत्नी को कथित तौर पर 49 बार चाकू मारा, जिससे उसकी मौत हो गई.

इस पूरी घटना को दंपती की 6 साल की बेटी ने अपनी आंखों के सामने देखा. इसके बाद आरोपी ने अपनी बेटी की भी जान लेने की कोशिश की और उसका गला काट दिया. बाद में बच्ची इलाज के बाद बच गई. 

राज्य सरकार क्यों चाहती थी फांसी की सजा?

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि अपराध की प्रकृति असाधारण रूप से क्रूर और अमानवीय थी. आरोपी ने उस महिला को निशाना बनाया जो कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म देने के कारण बेहद कमजोर स्थिति में थी.

इसके बाद उसने अपनी 6 साल की बेटी की भी हत्या करने की कोशिश की.इन परिस्थितियों को देखते हुए मामला ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ श्रेणी में आता है और आरोपी को मौत की सजा दिया जाना उचित है.

क्या कहा बचाव पक्ष ने?

वहीं, बचाव पक्ष ने मौत की सजा का विरोध करते हुए कहा कि घटना के पीछे कोई ठोस मकसद या पहले से रची गई साजिश का प्रमाण नहीं है. वकील ने दलील दी कि घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने अपना आपा खो दिया और कुछ पलों के गुस्से में यह अपराध हुआ.

आरोपी का घटना से पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. जेल में उसके आचरण को भी अच्छा बताया गया और कहा गया कि उसके सुधरने और समाज की मुख्यधारा में लौटने की संभावना मौजूद है.

दोनों बेटियों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपये

कोर्ट ने दोनों बच्चियों के भविष्य को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि केवल सजा तय करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दोनों बेटियों ने कम उम्र में अपनी मां को खोया है और एक बच्ची ने अपनी आंखों के सामने मां की हत्या और खुद पर जानलेवा हमला झेला.

अदालत ने कहा कि माता-पिता को खोने और जीवनभर रहने वाले सदमे की भरपाई कोई आर्थिक मुआवजा नहीं कर सकता, लेकिन उचित आर्थिक सहायता बच्चियों की सुरक्षा और भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है.

कौन देगा बेटियों को पैसा?

कोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों बेटियों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है. इस तरह हाईकोर्ट ने एक तरफ अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की सजा को बेहद कठोर रखा, वहीं मौत की सजा को हटाकर उम्रकैद में बदलते हुए सुधार और पुनर्वास के सिद्धांत को भी महत्व दिया.

ओडिशा हाईकोर्ट ने कब-कब बदली मौत की सजा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 21 अगस्त 2014 में एक नाबालिक बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में मौत की सजा को ओडिशा हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था. फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि दोषी पश्चाताप की कोशिश कर रहा है. वहीं 12 अगस्त 2025 को निरंजन मलिक केस में भी हाईकोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक नबीन देहुरी केस में तीन हत्याओं के मामले में दोषी को मिली मौत की सजा को हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था. इसके अलावा 2018 बनबिहारी बेहरा केस में हाईकोर्ट ने माना कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं था और मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी मौत की सजा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला है.

ये भी पढ़ें - कौन हैं राजस्थान HC के चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, क्यों हो रही हटाने की मांग? SC जज ने CJI को लिखी चिठ्ठी

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