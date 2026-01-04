ओडिशा की एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान विस्फोट से 2 की मौत, कई मलबे में दबे

शनिवार देर रात ढेंकनाल जिले के मोटांगा पुलिस स्टेशन इलाके में एक पत्थर की खदान में एक बड़ा धमाका हुआ. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोगों के फंसे होने की आशंका है.

शनिवार देर रात ढेंकनाल जिले के मोटांगा पुलिस स्टेशन इलाके में एक पत्थर की खदान में एक बड़ा धमाका हुआ. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. जिनके रेस्क्यू के लिए बचाव दल अभियान चला रहा है. वहीं इस विस्फोट से इलाके में अवैध खनन गतिविधि को लेकर चिंता भी बढ़ गई है. यह धमाका गोपालपुर गांव के पास एक अवैध खदान में हुआ.

पूरे इलाके को कर दिया सरंक्षित

जैसे ही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन के पास हुई पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे इलाके को संरक्षित कर दिया. वहीं सूचना मिलने पर ओडापाड़ा तहसीलदार और मोटांगा पुलिस स्टेशन के कर्मी खदान पर पहुंचे और शुरुआती जांच शुरू की. स्थानीय पुलिस के द्वारा पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. ताकि आम लोगों को प्रवेश से रोका जा सका और किसी भी व्यक्ति खदान के अंदर जाने न दिया जाए.

कई अधिकारी जायजा लेने पुहंचे

तहसीलदार और मोटांगा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए पूरी रात मौके पर मौजूद रहे. दावा किया गया है कि धमाके के बाद खदान के अंदर मिट्टी का एक हिस्सा ढह गया था. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ढेंकनाल जिला खनन कार्यालय ने पहले 8 सितंबर, 2025 को ब्लास्टिंग की अनुमति न होने का हवाला देते हुए पट्टेदार को बंद करने का निर्देश जारी किया था. इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए साइट पर ब्लास्टिंग जारी रही.

मजदूरों का पता लगाना मुश्किल

अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यह घटना देर रात हुई थी. फिलहाल मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है. वहीं स्थानीय लोग भी पट्टा खत्म होने के बाद खनन को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि खदान का पट्टा खत्म होने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

