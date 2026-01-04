FacebookTwitterYoutubeInstagram
संभल में एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी, हाजीपुर में मदरसा खाली कराया जा रहा है, अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी, मदरसे में बुलडोजर के साथ पहुंचे अधिकारी

ओडिशा की एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान विस्फोट से 2 की मौत, कई मलबे में दबे

यूपी के संभल में रातोंरात गायब हो गई मदीना मस्जिद, सुबह तक मलबा भी हो गया था साफ, जानें पूरा मामला

पर्दे की वो 'मां' जिसे देख दर्शक मान लेते थे असली, जानें उस 'क्वीन ऑफ मिसरी' की कहानी जिसकी जबरदस्त एक्टिंग ने मचाया था तहलका

भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी

ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे

लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें

ओडिशा की एक पत्थर खदान में बड़ा हादसा, अवैध खनन के दौरान विस्फोट से 2 की मौत, कई मलबे में दबे

शनिवार देर रात ढेंकनाल जिले के मोटांगा पुलिस स्टेशन इलाके में एक पत्थर की खदान में एक बड़ा धमाका हुआ. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोगों के फंसे होने की आशंका है.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 04, 2026, 11:56 AM IST

शनिवार देर रात ढेंकनाल जिले के मोटांगा पुलिस स्टेशन इलाके में एक पत्थर की खदान में एक बड़ा धमाका हुआ. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. जिनके रेस्क्यू के लिए बचाव दल अभियान चला रहा है. वहीं इस विस्फोट से इलाके में अवैध खनन गतिविधि को लेकर चिंता भी बढ़ गई है. यह धमाका गोपालपुर गांव के पास एक अवैध खदान में हुआ.

पूरे इलाके को कर दिया सरंक्षित

जैसे ही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन के पास हुई पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे इलाके को संरक्षित कर दिया. वहीं सूचना मिलने पर ओडापाड़ा तहसीलदार और मोटांगा पुलिस स्टेशन के कर्मी खदान पर पहुंचे और शुरुआती जांच शुरू की. स्थानीय पुलिस के द्वारा पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. ताकि आम लोगों को प्रवेश से रोका जा सका और किसी भी व्यक्ति खदान के अंदर जाने न दिया जाए.

कई अधिकारी जायजा लेने पुहंचे

तहसीलदार और मोटांगा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए पूरी रात मौके पर मौजूद रहे. दावा किया गया है कि धमाके के बाद खदान के अंदर मिट्टी का एक हिस्सा ढह गया था. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ढेंकनाल जिला खनन कार्यालय ने पहले 8 सितंबर, 2025 को ब्लास्टिंग की अनुमति न होने का हवाला देते हुए पट्टेदार को बंद करने का निर्देश जारी किया था. इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए साइट पर ब्लास्टिंग जारी रही.

मजदूरों का पता लगाना मुश्किल

अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यह घटना देर रात हुई थी. फिलहाल मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है. वहीं स्थानीय लोग भी पट्टा खत्म होने के बाद खनन को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि खदान का पट्टा खत्म होने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

भारतीय रेल के 1 पहिये की कीमत कितनी होती है? सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत के व्हिल का रेट सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी
ikkis box office collection day 3: Ikkis की कमाई में वीकेंड का असर, फिल्म ने तीसरे दिन बटोरे इतने करोड़, धुरंधर से अब भी पीछे
लाल-केसरिया या काली-कौन सी गाजर ज्यादा फायदेमंद होती है? दिल से लेकर आंख तक के लिए कौन सी खाएं, यहां पढ़ें
