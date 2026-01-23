भारत की मिट्टी से पोषक तत्व गायब, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, गिरती गुणवत्ता से बच्चों की थाली पर असर

ICRIER की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मिट्टी में पोषक तत्व तेजी से घट रहे हैं. इससे फसलों की गुणवत्ता और बच्चों के पोषण पर असर पड़ रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है.

भारत में हजारों बच्चे पूरी तरह से खाना नहीं खा पा रहे हैं, जबकि जो खाते हैं, उन्हें भी पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा. इसकी एक बड़ी वजह हमारी मिट्टी है. इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की मिट्टी से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक और कार्बन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व तेजी से गायब हो रहे हैं. इससे फसलों की गुणवत्ता घट रही है और देश में कुपोषण और हिडन हंगर बढ़ रहा है.

पोषण क्षमता खो रही है

दरअसल, CRIER की नई पॉलिसी ब्रीफ में चेतावनी दी गई है कि भारत की खेती वाली मिट्टी तेजी से अपनी पोषण क्षमता खो रही है. रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य अनाज जैसे गेहूं, चावल और दालों में सूक्ष्म पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों की कमी बढ़ गई है. देश की 73 से 76 प्रतिशत मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन केवल 0.5 फीसदी या उससे भी कम रह गया है. इससे मिट्टी की खाद सोखने की क्षमता कम हो रही है और फसलों की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है.

रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरिया सब्सिडी और रासायनिक उर्वरकों की गलत नीतियों के कारण NPK का संतुलन बिगड़ गया है. इसका स्टैंडर्ड रेशियो 4:2:1 से बदलकर 10.9:4.4:1 हो गया है. नाइट्रोजन की कमी 90 प्रतिशत तक हो गई है, जिंक में 35 फीसदी और आयरन में 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खेतों में सालों से रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन स्तर वैश्विक औसत से बहुत कम यानी 0.3 से 0.6 फीसदी तक रह गया है.

सरकार, किसान और साइंटिस्ट को मिलकर काम करना होगा

ICRIER ने सरकार को समाधान भी सुझाए हैं. इनमें मिट्टी में कार्बन बढ़ाने पर ध्यान देना, यूरिया सब्सिडी को हटाकर बायो-फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ाना, बायोफोर्टिफिकेशन के जरिए पोषक तत्वों वाली फसलें उगाना और NPK संतुलन सुधारने पर जोर देना शामिल है. रिपोर्ट का कुपोषण और हिडन हंगर को खत्म करने के लिए थाली से पहले खेत की देखभाल जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संकट गंभीर रूप से न सुधारा गया तो आने वाले समय में फसलों का पोषण घटने के कारण बच्चों और आम लोगों के आहार में पोषण की कमी और बढ़ेगी. इसके लिए सरकार, किसान और साइंटिस्ट को मिलकर काम करना होगा.

