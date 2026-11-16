Numerology: रिस्क लेने से नहीं डरते, इसी वजह से आगे निकल जाते हैं ये मूलांक!

मूलांक 1 वाले लोगों को साहसी, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी माना जाता है. ये जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते. जानिए इनका स्वभाव, नेतृत्व क्षमता और सफलता से जुड़ी खास बातें.

अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना अलग स्वभाव और खासियत बताई गई है. किसी मूलांक के लोगों को शांत और समझदार माना जाता है, तो किसी को मेहनती और धैर्यवान. वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं, जो चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करना पसंद करते हैं. ये लोग बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते और नए रास्तों पर चलने का साहस रखते हैं. Numerology के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोगों में ऐसी ही खूबियां मानी जाती हैं. इन्हें जोखिम उठाने, नेतृत्व करने और अपनी अलग पहचान बनाने वाला माना जाता है. आइए जानते हैं कि मूलांक 1 वालों में ऐसी कौन-सी खासियतें होती हैं, जो इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं.

किस तारीख को जन्मे लोगों का होता है मूलांक 1?

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इन सभी तारीखों का जोड़ करने पर अंक 1 प्राप्त होता है. उदाहरण के लिए, 10 तारीख का जोड़ 1+0=1 और 19 तारीख का जोड़ 1+9=10 यानी 1 होता है. इसी तरह 28 का जोड़ 2+8=10 और 1+0=1 होता है. अंक ज्योतिष में मूलांक 1 का स्वामी सूर्य को माना जाता है. सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों को महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर स्वभाव वाला बताया जाता है.

रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते

मूलांक 1 वालों की सबसे बड़ी खासियत उनका निडर स्वभाव माना जाता है. ये लोग किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा डर या संकोच में नहीं रहते. इन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा होता है और यही भरोसा इन्हें मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत देता है. जहां दूसरे लोग किसी अवसर को लेकर असमंजस में रह सकते हैं, वहीं ये लोग आगे बढ़कर कोशिश करना पसंद करते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये हर बार बिना सोचे-समझे जोखिम उठाते हैं. कई बार इनका आत्मविश्वास इन्हें ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है, जिनसे भविष्य में नए अवसर खुल सकते हैं.

खुद के दम पर बनाना चाहते हैं पहचान

मूलांक 1 वाले लोगों को किसी दूसरे के सहारे अपनी पहचान बनाना पसंद नहीं होता, ऐसा अंक ज्योतिष में माना जाता है. ये अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं. इन्हें किसी के निर्देशों पर लगातार काम करने के बजाय खुद फैसले लेना ज्यादा पसंद हो सकता है. यही वजह है कि कारोबार, मैनेजमेंट और नेतृत्व से जुड़े कामों में इनकी रुचि बताई जाती है. ये चाहते हैं कि लोग इन्हें इनके काम और उपलब्धियों के लिए पहचानें. अपनी अलग पहचान बनाने की यही इच्छा इन्हें लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है.

मुश्किलों में भी नहीं खोते हौसला

किसी भी काम में सफलता हमेशा आसानी से नहीं मिलती. कई बार असफलता, आर्थिक नुकसान या गलत फैसलों का सामना भी करना पड़ता है. लेकिन मूलांक 1 वालों को मुश्किल परिस्थितियों में दोबारा खड़े होने वाला माना जाता है. अंक ज्योतिष के अनुसार, इनका आत्मविश्वास इन्हें असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. ये एक बार किसी लक्ष्य को तय कर लें तो उसे हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर सकते हैं. हालांकि इनका यही जिद्दी स्वभाव कभी-कभी इनके लिए परेशानी भी बन सकता है. इसलिए दूसरों की सलाह सुनना और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदलना इनके लिए फायदेमंद हो सकता है.

नेतृत्व करने की होती है क्षमता

मूलांक 1 वालों को नेतृत्व क्षमता से भी जोड़कर देखा जाता है. ये अक्सर जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते. किसी टीम को संभालना हो या किसी नए काम की शुरुआत करनी हो, ये आगे आकर भूमिका निभाना पसंद कर सकते हैं. इन्हें अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना और दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करना अच्छा लगता है. यही गुण इन्हें मैनेजमेंट, प्रशासन, बिजनेस और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं. हालांकि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सिर्फ फैसले लेना ही काफी नहीं, बल्कि दूसरों की राय और जरूरतों को समझना भी जरूरी होता है.

इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

मूलांक 1 वालों का आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन कई बार यही आत्मविश्वास अति-आत्मविश्वास में बदल सकता है. इन्हें अपनी बात सही लगने पर दूसरों की राय नजरअंदाज करने से बचना चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. खासकर निवेश, कारोबार और करियर से जुड़े मामलों में जोखिम उठाने से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी है. धैर्य, सही योजना और अपनी गलतियों से सीखने की आदत इनके लिए सफलता के रास्ते खोल सकती है.

डिस्क्लेमर: अंक ज्योतिष एक पारंपरिक मान्यता आधारित पद्धति है. मूलांक के आधार पर बताए गए स्वभाव और भविष्य से जुड़े दावों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य या सफलता की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए.



