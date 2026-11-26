Numerology: अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक की तरह सूर्य अंक का भी खास महत्व माना जाता है. ज्योतिष आचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा से जानिए सूर्य अंक क्या होता है, इसका व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से क्या संबंध है और इसकी गणना कैसे की जाती है.

Numerology:अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक के बारे में आपने अक्सर सुना होगा. जन्मतिथि के आधार पर इन अंकों की गणना की जाती है और इनके जरिए व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन से जुड़ी कई बातों को समझने की कोशिश की जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंक ज्योतिष में सूर्य अंक (Sun Number) भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है? दिलचस्प बात यह है कि इसकी गणना में जन्म का साल नहीं, बल्कि सिर्फ जन्म का दिन और महीना शामिल किया जाता है.

ज्योतिष आचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, सूर्य अंक के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व, आत्मिक ऊर्जा, मूल चरित्र और समय के साथ उसके भीतर होने वाले बदलावों को समझने का प्रयास किया जाता है. यह अंक व्यक्ति की इच्छाओं, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और खुद को अभिव्यक्त करने के तरीके से भी जुड़ा माना जाता है. आइए समझते हैं कि सूर्य अंक आखिर क्या होता है और आप अपनी जन्मतिथि से इसे कैसे निकाल सकते हैं.

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क्या होता है सूर्य अंक?

अंक ज्योतिष में सूर्य अंक को व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व और उसके मूल स्वभाव को समझने का एक माध्यम माना जाता है. यह व्यक्ति की उन विशेषताओं की ओर संकेत करता है, जो उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहार में दिखाई दे सकती हैं. इसके जरिए यह जानने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति की आंतरिक इच्छाएं क्या हैं, उसमें आत्मविश्वास कितना है और वह अपने जीवन में किस तरह आगे बढ़ना चाहता है.

ज्योतिष आचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा बताते हैं कि सूर्य अंक व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को समझने में मदद करता है. समय के साथ व्यक्ति के विचारों और जीवन के प्रति नजरिए में आने वाले बदलावों को भी इस अंक के जरिए समझने का प्रयास किया जाता है.

वैदिक ज्योतिष में सूर्य का क्या है महत्व?

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, आत्मबल, पिता, प्रतिष्ठा और राजसत्ता का कारक माना गया है. सूर्य को नवग्रहों का राजा भी कहा जाता है. यह ऊर्जा, चेतना, नेतृत्व और आत्मसम्मान का प्रतीक है. इसी तरह अंक ज्योतिष में भी सूर्य को नेतृत्व क्षमता, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता है.

यही वजह है कि सूर्य अंक को व्यक्ति के बाहरी व्यवहार के साथ-साथ उसके आंतरिक व्यक्तित्व को समझने का एक माध्यम माना जाता है.

कैसे करते हैं सूर्य अंक की गणना?

सूर्य अंक की गणना करना काफी आसान है. इसके लिए आपको अपनी जन्मतिथि के दिन और महीने को जोड़ना होता है. इसमें जन्म का वर्ष शामिल नहीं किया जाता. इसके बाद प्राप्त योग के अंकों को आपस में जोड़कर एक अंक में बदला जाता है. यही आपका सूर्य अंक कहलाता है. इसे एक उदाहरण से समझते हैं.

उदाहरण: अगर आपकी जन्मतिथि 26 अप्रैल 2000 है, तो गणना इस तरह होगी.

जन्म का दिन: 26

जन्म का महीना: 04

दोनों को जोड़ें: 26 + 04 = 30

अब 30 के अंकों को जोड़ें: 3 + 0 = 3

इस तरह 26 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति का सूर्य अंक 3 होगा. ध्यान रखें कि इस गणना में 2000 यानी जन्म का वर्ष शामिल नहीं किया गया है.

मूलांक, भाग्यांक और सूर्य अंक में क्या है अंतर?

अंक ज्योतिष में इन तीनों अंकों की गणना का तरीका अलग-अलग होता है. इन्हें एक-दूसरे का विकल्प नहीं समझना चाहिए.



मूलांक: जन्म की तारीख से निकाला जाता है. उदाहरण के लिए, किसी का जन्म 26 तारीख को हुआ है, तो 2+6=8 उसका मूलांक होगा.

भाग्यांक: जन्म की पूरी तारीख, महीना और साल को जोड़कर निकाला जाता है. प्राप्त योग को एक अंक में बदला जाता है.

सूर्य अंक: इसमें केवल जन्म का दिन और महीना जोड़ा जाता है. जन्म का साल इसमें शामिल नहीं होता.

इस तरह एक ही व्यक्ति का मूलांक, भाग्यांक और सूर्य अंक अलग-अलग हो सकते हैं. हर अंक को अंक ज्योतिष में अलग अर्थ और महत्व दिया जाता है.

सूर्य अंक से क्या पता चलता है?

ज्योतिष आचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, सूर्य अंक व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव, आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति और नेतृत्व क्षमता को समझने का एक माध्यम है. यह व्यक्ति के चरित्र और उसकी आत्मिक ऊर्जा से जुड़ी विशेषताओं को सामने लाने का प्रयास करता है.

अंक ज्योतिष की इस अवधारणा के अनुसार, समय के साथ व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार में होने वाले बदलावों को भी सूर्य अंक से जोड़कर देखा जाता है. इससे व्यक्ति को अपनी खूबियों और उन क्षेत्रों को समझने में मदद मिल सकती है, जहां उसे खुद में सुधार करने की जरूरत है.

आगे की कड़ियों में जानेंगे सभी सूर्य अंकों का रहस्य

सूर्य अंक की गणना करने के बाद अगला सवाल यह उठता है कि आखिर अलग-अलग सूर्य अंक वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है? क्या सूर्य अंक किसी व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा के बारे में भी संकेत देता है?

इस सीरीज की अगली कड़ियों में सूर्य अंक 1 से लेकर 9 तक के लोगों के व्यक्तित्व, खूबियों, कमजोरियों, कार्यक्षमता और जीवन की चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे.

